Марк Минковский прощается с «Неделями Моцарта»

Именных музыкальных фестивалей, причем первоклассных, в мире хватает – в австрийском Форарльберге пять месяцев в году идет Шубертиада, в немецком Карлсруэ празднуют Генделя, а в итальянском Пезаро проходит оперный фестиваль Россини.

На этом фоне не теряется «Неделя Моцарта» в Зальцбурге не только потому, что на родине композитора и так все пропитано его жизнью и творчеством. Многие годы фестиваль, проводимый фондом «Моцартеум», держит фантастически высокую планку – звезды соседствуют с молодыми талантами, звучит не только классика, но и музыка наших дней. В этот раз в отлично сделанной программе квартета «Диотима» исполняли произведения Анри Дютийе и Эллиота Картера, особый вечер посвятили заказанной фестивалем пьесе для голоса и тромбона spazio immergente Беата Фуррера. Формально мировая премьера прошла еще в 2015 г. в Гамбурге, но тогда неожиданно заболевшую певицу в последний момент сменила Мойца Эрдман, исполнившая лишь часть произведения, полноценная премьера случилась только сейчас. Ее обставили с подобающей торжественностью – длящаяся едва ли четверть часа пьеса была окружена комментариями как самой Эрдман, так и тромбониста Майка Свободы, а также модератора-музыковеда Мартины Таубенбергер. Свобода и сам композитор, поэтому он не только особо не вчитывается в то, что пишут по поводу своих сочинений его коллеги («Я много работал с Штокхаузеном, и, если бы читал все его тексты, вряд ли бы мне это пошло на пользу»), но может и по новой, более удобно для исполнителя, записать ноты – так случилось и с Фуррером, которого в ряде мест «сыграть невозможно». Подробные разговоры с профессионалами ценятся публикой, аншлага они не собирают, но своя аудитория у них есть.

Главным же в Зальцбурге остается Моцарт, посвященные ему концерты – всегда события, даже если в последнюю минуту отменяется участие заболевшего Роландо Вильясона. Фестиваль выручила знаменитая португальская пианистка Мария Жуау Пиреш, исполнившая с Венским филармоническим оркестром под управлением Янника Незе-Сегена 23-й концерт для фортепиано с оркестром; иные выступления принято называть историческими, это был тот самый случай. Главной же особенностью Моцартвохе-2017 стал диалог Моцарта с Гайдном. Оба композитора ценили друг друга, их пересечения и переклички достаточно многочисленны. В программах этого года соседствовали их камерная музыка и симфонии. Так, Марк Минковски и его оркестр «Музыканты Лувра» объединили две симфонии Гайдна и Третий концерт для валторны с оркестром Моцарта (солист Йоханес Хинтерхольцер).

На заметку меломану Моцартвохе-2018 пройдет с 26 января по 4 февраля. В афише, в частности, имена Валерия Гергиева, сэра Джона Элиота Гардинера и Даниэля Баренбойма, среди участников – Венский филармонический оркестр, Хаген-квартет и берлинская Академия старинной музыки.

Пять лет Минковски руководил вместе с Матиасом Шульцем фестивалем; за это время он подтвердил талант интенданта (на фестивале ему вручили Золотую медаль Моцарта, прежде ею награждали Альфреда Бренделя, Андраша Шиффа и Николауса Арнонкура) и успел слегка раздосадовать консервативных меломанов и обилием современных авторов, и неожиданными приглашениями, например наездника Бартабаса и его Академии верховой езды в Версале. В этом году Минковски и Бартабас поставили в школе для верховой езды в Зальцбурге «Реквием» Моцарта.

Осенью Минковски возглавил Национальную оперу Бордо. На смену ему и Шульцу пришла новый художественный руководитель «Моцартеума» Марен Хофмайстер, до этого она работала на Зальцбургском фестивале и в берлинской опере Унтер-ден-Линден вместе с Юргеном Флиммом (теперь Флимма сменяет новый интендант, это Маттиас Шульц; вот как все связано, завязано и переплетено в мире музыки!).

Новому интенданту Моцартвохе придется непросто, фестиваль станет короче на день, но первый ее козырь уже известен – в будущем году режиссер Андреа Мозес и легендарный дирижер Рене Якобс поставят «Похищение из сераля», в течение фестиваля оперу Моцарта покажут трижды.

До 5 февраля