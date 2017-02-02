Московский музей современного искусства показал искусство наивное и профессиональное вместе

Выставка «Наив...но» устроена во славу наивных, самодеятельных, художников, и редкий случай – великие и важные для истории отечественного искусства мастера только сопровождают торжественную демонстрацию работ тех, кто писал и ваял без всякого обучения. Так что «Крестьянка» Казимира Малевича или «Дровокол» Натальи Гончаровой здесь вовсе не главные герои. А вот те, кого раньше называли примитивами – от Анри Руссо (одна картина) и Нико Пиросмани до Павла Леонова и Кати Медведевой, – представлены с большим почетом и уважением. Ради них же придумана и композиция выставки.

Она растянулась во всю анфиладу второго этажа особняка на Петровке Московского музея современного искусства. В каждом зале – тематический раздел, начиная с «Детства» и кончая «Адом» и «Раем», не минуя ни «Труда», ни «Любви». Как известно, наивные, инситные, художники, как правило, мыслят эпически. В разделах, где они соседствуют друг с другом, все спокойно.

Так, «Пир», где царствуют Пиросмани и Леонов, смотрится цельно и торжественно, большой «Банкет» Натальи Нестеровой с ними как родной, а милая картинка Алисы Порет «В доме семьи Топуридзе» никому не мешает. Сложнее, когда работы больших художников крупные, так, геометрически выстроенный «Натюрморт с иконой» Кузьмы Петрова-Водкина своим интеллектуальным рационализмом заглушает любую непосредственность. Ну а современные художники, записные шутники, такие как Константин Звездочетов, подавляют самодеятельных вызывающей наглостью своих работ.

У «Наив...но» есть подзаголовок «Исторические и стилистические параллели в искусстве наива и профессиональном искусстве примитивизма ХХ–ХХI веков». Он предполагает, что зрителям представляют выставку-исследование, как и почему профессиональные художники обратились к неискушенным. Но получилась лишь демонстрация произведений, объединенных только тематически, и тут одни замечательные вещи мешают другим, тоже замечательным, но совсем иначе. Смешивать принципиально разное, интеллектуальное и непосредственное, чтобы получилось целое, демонстрирующее единство природы творческого, задача очень трудная. Не все справляются.

До 1 мая