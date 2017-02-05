Премию The Art Newspaper Russia вручили красиво и дипломатично

Премии ежемесячного издания по искусству The Art Newspaper Russia вручаются ради праздника. Поскольку у нее нет денежного выражения и солидного жюри для выбора номинантов и лауреатов не собирают, то решение принимается на основании «объективного мнения редакции», как пошутила на церемонии вручения главный редактор газеты Милена Орлова. Вот уже пятый раз эта церемония проходит в Манеже и представляет собой театрализованное представление, можно сказать перформанс, омраченный в этом году разве что длинными речами некоторых благодарных лауреатов.

Самым эффектным было первое вручение. В номинации «Личный вклад» приз был отдан Благотворительному фонду Владимира Потанина как организатору передачи в дар Центру Помпиду 357 произведений советского и российского современного искусства второй половины XX века. Фонд был и главным дарителем – 100 работ, но на сцену вышли два десятка художников и коллекционеров, внесших свой иногда минимальный, но все равно важный вклад в общее дело. Когда каждый из дарителей поднимался на сцену, с ним выходил и музыкант, так что к концу представления образовался оркестр.

После выступившего с благодарственной речью директора Центра Помпиду Бернара Блистена на сцену вышел также француз Андре-Марк Делок-Фурко, внук русского коллекционера Сергея Щукина. Ему вручили приз за лучшую выставку года, проходящую сейчас в Париже в Фонде Louis Vuitton и собравшую уже, как сказал Делок-Фурко, 800 000 зрителей. Выставка действительно получилась грандиозная, соединившая лучшие части собраний импрессионистов и постимпрессионистов из Пушкинского музея и Эрмитажа, и принесла Сергею Щукину запоздалую, но громкую международную славу. Частное издание (издатель Инна Баженова), естественно, должно было отметить выставку, посвященную великому русскому коллекционеру.

Третьяковская галерея, номинированная выставкой ватиканских шедевров, получила награду в прошлом году. Ее не отметили и как лучший музей, в номинации на этот раз победил Московский музей современного искусства, работавший, так же как и в прошлом году, много, но с выставками разного качества.

Лучшей книгой редакция газеты посчитала сборник «Кузьма Петров-Водкин и его школа». В разделе «Реставрация» победила работа Эрмитажа над шедевром Рогира ван дер Вейдена «Святой Лука, рисующий Мадонну».