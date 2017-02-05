В России учредили литературную премию для молодых авторов

В Москве объявили о создании новой литературной премии для молодых авторов. Соискателями премии могут стать авторы в возрасте от 15 до 35 лет. Лучшие прозаики и поэты будут названы в день рождения Пушкина, 6 июня.

Падение тиражей, ухудшение положения «толстых» журналов, всеобщая коммерциализация литературы, - на этом фоне создание еще одной премии не может не вызывать оптимизма. Премия «Лицей» имени Александра Пушкина сразу взяла высокую планку, дважды заручившись и именем великого поэта, и названием его alma mater. Главное отличие нового конкурса - в «пакетном» подходе. Помимо солидного денежного приза (по 1,2 млн. рублей за первое место в прозаической и поэтической номинациях) организаторы обещают публикации на сайте и выпуск сборника «в одном из ведущих издательств». В уставе премии уже прописана «дальнейшая поддержка», выдвижение на крупные международные премии и даже нобелевская номинация «в перспективе». То есть, громкая премия будет выполнять функцию небольшого независимого издательства: таких издательств сейчас все меньше, а потребность в открытии новых имен никуда не делась. Не случайно «Лицей» ждет именно тех, кто еще не выдвигался на «Большую книгу» или «Букера», не успел поучаствовать в других литературных «забегах»: взять автора, что называется, «с нуля», - отсюда возрастные ограничения, - дать ему начальный «грант», обеспечить информационную поддержку. Дальше, наверное, только надеяться на появление у этого автора аудитории: поскольку какие бы крупные премии ни появлялись, без улучшения образовательной политики, без поддержки условного «пятнадцатилетнего читателя», - даже нобелевские номинации могут не сработать.

Отбором присланных текстов будет заниматься экспертный совет. Затем лучших авторов оценит жюри во главе с писателем и критиком Павлом Басинским. По словам члена жюри, писателя Романа Сенчина, несмотря на существование премии «Дебют», семинаров в Переделкине, Форума молодых писателей, «перебора здесь быть не может»: «После появления поколения, пришедшего как-то слитно, разом, в первой половине 2000-х, подобного не было. Нынешние двадцатилетние появляются поодиночке, довольно тихо, скромно. Это плохо. Юность, молодость и дается природой для того, чтобы попытаться изменить мир, сбросить прежнее с парохода современности». «Я ожидаю прозу и социальную, реалистическую, и фэнтезийную, авангардную, маргинальную», - добавил писатель.

Среди учредителей премии - группа компаний «Лотте» в России, Российский книжный союз, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Литературный институт им. Горького, «Центр поддержки отечественной словесности». Прием конкурсных работ продолжится до 18 апреля.