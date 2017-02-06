Минувший уикенд не принес Голливуду заметной кассы

Этот уикенд мало порадовал голливудских продюсеров. 12 фильмов, занявших первые места в списке самых кассовых, вместе собрали жалкие $81,1 млн – примерно столько же, сколько на старте обычно собирает отдельно взятый кинокомикс компании Marvel вроде «Тора» или «Доктора Стрэнджа». Виной всему Super Bowl, финальная игра за звание чемпиона по американскому футболу, которая вечером в воскресенье оставляет кинозалы полупустыми.

Первое место уже третий раз подряд занял «Сплит», триллер М. Найта Шьямалана о маньяке с диссоциативным расстройством идентичности (в его мозгу преспокойно уживаются 24 разных человека). Он запросто обошел по сборам фильм ужасов «Звонки» – несколько запоздавшее продолжение популярного в 2000-е киносериала про адскую короткометражку, которую если посмотришь, то непременно умрешь. Едва ли этому произведению суждено повторить успех первого «Звонка», снятого в 2002 г. Гором Вербинским по мотивам культовой японской картины, но свой относительно скромный 25-миллионный бюджет оно в конце концов отобьет.

По-настоящему эпический провал поджидал мелодраму для тинейджеров «Космос между нами» (см. рецензию). При бюджете в $30 млн «Космос» собрал за первые три дня мизерные $3,8 млн, хотя продюсеры надеялись, что на старте он заработает хотя бы $8–10 млн. Примерно такой же печальный результат у картины «Комедиант» с Робертом Де Ниро – $1,1 млн с 848 экранов. (И «Звонки», и «Космос», и «Комедиант» были практически растерзаны большинством американских критиков.)

Зато желающие могут порадоваться за Дэмьена Шазелла, автора «Ла-ла ленда». 32-летний Дэмьен в выходные получил премию Гильдии режиссеров США (это значит, что, скорее всего, он получит и «Оскара»), а его меланхолический мюзикл собрал уже $118 млн – отличный результат, на который во время поисков финансирования и съемок никто и не рассчитывал.

Автор – специальный корреспондент «Комсомольской правды»

По материалам boxofficemojo.com