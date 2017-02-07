В Alfred Dunhill, Piaget и Vacheron Constantin назначены новые директора

Компания Richemont Group, один из крупнейших производителей предметов роскоши, объявила о новых перестановках среди руководителей компаний, входящих в группу. С 1 апреля вступят в должности новые гендиректора в Alfred Dunhill, Piaget и Vacheron Constantin; о грядущей смене гендиректора Jaeger-LeCoultre пишут Bloomberg, Bussiness of Fashion и другие профильные издания, но официального объявления группы об этом пока нет.

Любимая владельцем Richemont Group Йоханом Рупертом марка Alfred Dunhill опять меняет гендиректора в поиске своего нового лица. Четвертым за последние 10 лет руководителем станет Эндрю Мааг, который заменит Фабрицио Кардинале, назначенного в июне 2013 г. Мааг 10 лет проработал в Burberry, с 2013 г. – в должности CEO и старшего вице-президента мужского направления. Марка, созданная Альфредом Данхиллом в конце XIX в. как производитель аксессуаров для автомобилей, в первой половине XX в. завоевала репутацию как производитель отличных сигар, трубок и других аксессуаров для курения табака. Но к концу прошлого века популярность курения стала стремительно падать, и у Dunhill начались проблемы. Марка пыталась делать фокус на производстве инструментов для письма, часов, кожаных аксессуаров, мужской одежды и аксессуаров. Смена курсов вела за собой и смену руководства. Кардинале сменил на посту гендиректора Dunhill Эральдо Полетто, назначенного лишь в ноябре 2012 г. Среди задач Маага в Dunhill — расширение охвата Dunhill как бренда элитной мужской одежды и увеличение интернет-продаж, цитирует официальное заявление Маага сайт gulfmarketingreview.com.

Место генерального директора Piaget впервые в истории марки займет женщина — уроженка Швейцарии Шаби Нури. Филипп Леопольд-Метцгер, занимавший эту должность более 20 лет, уйдет на пенсию. Нури работает директором по маркетингу и коммуникациям Piaget с 2014 г., до этого занималась маркетингом в Cartier и ВАТ.

Генерального директора Vacheron Constantin Хуана Карлоса Торреса сменит Луи Ферла, нынешний директор по продажам и маркетингу (Торрес, проработавший в Vacheron Constantin больше 30 лет, станет президентом марки). Ферла в течение 17 лет работал в Азии (преимущественно в Китае, Гонконге и на Тайване) в Dunhill и Cartier. Именно его опыт работы в азиатских странах мог стать решающим фактором в пользу его кандидатуры, предполагает ablogtowatch.com.

Еще одно кадровое решение, которое должно вступить в силу в конце февраля, — отставка генерального директора Jaeger-LeCoultre Даниэля Риедо. Об этом пишут деловые и профильные СМИ, хотя официального заявления Richemont на эту тему нет.

Нынешние кадровые перестановки продолжают перестройку структуры и руководящего состава Richemont Group, начатую Йоханном Рупертом в ноябре 2016 г. В результате этой перестройки в группе с 1 апреля появятся ювелирно-часовое подразделение, которое возглавит нынешний гендиректор марки IWC Джордж Керн (также он будет отвечать за маркетинг и интернет-бизнес), и подразделение «прочие бизнесы» (марки Alfred Dunhill, Chloe, Lancel, Montblanc и др.), которое возглавит нынешний генеральный директор Montblanc Жером Ламбер. Керн и Ламбер разделят между собой полномочия гендиректора группы, нынешний гендиректор Richemont Ришар Лепо 31 марта покинет компанию.

Руперт намерен серьезно омолодить руководство компании: новые директора на 10-20 лет младше уволенных. «Нам нужно больше разнообразия — меньше серых людей, меньше французов, но больше женщин в руководстве», — говорил Руперт инвесторам в ноябре.