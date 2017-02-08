«Идеальные незнакомцы» – камерный фильм о семейных проблемах

Конечно, самое лучшее, когда ты одновременно интроверт, параноик и монах. Когда абсолютно все свои sms-сообщения ты можешь вслух зачитать хоть начальству, хоть всем близким и неблизким родственникам, а равно и всем знакомым. Когда даже злословие оформляется предельно аккуратно – так, чтобы фигурант, прочитав sms, темой которых является он сам, только пожал плечами. Когда никакая служба безопасности, просматривая историю твоих поисковых запросов, не обнаружит ни одной ссылки на порносайты и ни малейшего интереса к экстриму и радикализму. Только «рецепт кулебяки» и «магазин эспандеров». А можно еще дополнительно включить прямодушного правдоруба, чтоб все окружающие сразу знали, что ты о них и об их поступках думаешь. И при этом видеть в людях только самое лучшее, прощая им все их недостатки, – тогда позиция правдоруба даже никого не обидит, только приятно удивит. А можно...

Но эта праведность – всего лишь wishful thinking, благие намерения, воздушные замки. Реализуют ее лишь единицы из миллиардов (потом их иногда канонизируют), а у большинства вся жизнь соткана как раз из грехов и их тщательного сокрытия (святой с отвращением заметил бы, что все это напоминает какие-то гнойники, которые в конце концов обязательно вскрываются). В фильме Паоло Дженовезе, который стал одним из главных хитов в новейшей истории итальянского проката, они как раз и показаны.

Казалось бы, несколько приличных европейцев в возрастном диапазоне от 35 до 45, давно и хорошо друг друга знающих, просто встречаются, чтобы выпить «биодинамического» вина за 25 евро и съесть тирамису. Но они еще при этом и говорят. И вдруг кому-то (конечно, женщинам) приходит в голову, чтобы все выложили на стол свои мобильные телефоны и вслух зачитывали приходящие sms, а на звонки отвечали только по громкой связи. Потому что предшествующая дискуссия касалась супружеских измен. Ну-ка, милый, тебе же нечего скрывать. (Патологические, доходящие иногда почти до уродливых форм чисто женские ревность и любопытство, как и уверенность в собственном превосходстве, в этом фильме формально не осуждаются, но Дженовезе все-таки мужчина, и понятно, чью сторону он держит, и именно мысли об этом толкнули его на создание сценария.)

Триумф на родине Фильм Паоло Дженовезе стал одним из главных блокбастеров года в своей родной Италии, собрав около 16 млн евро. Впрочем, он проигрывает другой местной комедии, «К черту на рога», собравшей немыслимые 65 млн евро. Та почти превзошла по сборам рекордсмена, «Аватар», – не хватило считанных сотен тысяч.

В общем, лежат на столе несколько телефонов и раздаются то звонки, то сигналы об sms: ба, да у одного мужика есть любовница – и она беременна, а второй вообще бисексуал!

К несчастью, этот фильм, собравший в Италии фантастическую кассу (если говорить о местной продукции), довольно уныл. Одна комната, несколько героев. Про то, что в конце концов кто-то окажется геем, ты догадываешься сразу после того, как образуется завязка (ну еще бы, это самый простой и бронебойный прием), ну и нехитрый ассортимент супружеских измен вызывает мало сочувствия (если ты, конечно, не обманутая жена).

Кадр из фильма «Идеальные незнакомцы» 1/3 Кадр из фильма «Идеальные незнакомцы» 2/3 Кадр из фильма «Идеальные незнакомцы» 3/3

Ты ведь правда не обманутая жена. Ты просто зритель, и тебе хочется поскорее вырваться из этого спектакля, который вполне достойно придуман и написан, в котором взаимодействуют невыдающиеся, но вполне приличные актеры, но который просто душный. Сколько бы раз герои ни выходили на балкон, чтобы полюбоваться лунным затмением (если быть жестоким правдорубом, придется написать: когда ты кризис в супружеских отношениях символизируешь лунным затмением, ты пошляк).

Смотря «Идеальных незнакомцев», все время придумываешь себе другой фильм на тот же сюжет, с другими актерами, с совсем другими, отточенными репликами (без конца представляешь себе Оливье и Ли, да хотя бы и Олдмена с Терон). Но, впрочем, права на ремейк «Идеальных незнакомцев» уже проданы американцам и не исключено, что мы еще увидим Гэри и Шарлиз в чуть более драматически насыщенном фильме.

Там будет над чем работать. В конце концов, тема sms с упоминанием адских абортов вообще еще не раскрыта.

Автор – специальный корреспондент «Комсомольской правды»