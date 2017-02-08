В венском Фолькстеатре – «Медея»

Пьеса «Медея» входит в трилогию Франца Грильпарцера (1791–1872) «Золотое руно». Обычно ее полностью играют за два вечера, а в последнее время стали обходиться и вовсе одним. Но режиссер Анна Бадора решила не размениваться – ее «Медея» в венском Фолькстеатре идет как полноценный спектакль, без двух других пьес трилогии.

Стильные декорации Тило Ройтера и современные костюмы Вернера Фрица переносят действие в наши дни. Мать двоих детей Медея (Штефани Райншпергер) с их безвольным отцом Ясоном (Габор Бидерман) скитается по Средиземноморью в поисках убежища. Преследуемая слухами, она всюду встречает отказ, лишь старый друг Ясона Креон (Гюнтер Францмайер) привечает их в своем дворце.

Медея – типичная беженка, почти персонаж из нынешних телерепортажей; ее любовь к Ясону иррациональна, ей самой не занимать энергии и желания жить, в нем же бушует страсть к комфорту и наслаждению бытом. Собственно, женщина его типа – дочь Креона Креуза (Еви Керштефан), Ясон остается с ней. Сходящая с ума Медея не верит происходящему, она пробует остановить движение жизни, остановив крутящуюся сцену. Убийство детей – акт безумия, от него нет спасения.

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Став два года назад интендантом переживавшего не лучшие дни Фолькстеатра, Бадора сумела не только выстроить отличную репертуарную политику, но и переманить к себе из именитого Бургтеатра Штефани Райншпергер. Ее способность играть одновременно и бытовую драму в духе бидермайера, и оставаться женщиной мифа скоро подвергнется испытанию перевоплощением: актриса будет этим летом исполнять роль любовницы главного героя (Страсти) в знаменитой зальцбургской постановке «Имярека» Гуго фон Гофмансталя; для немецкоязычного мира новость об этом сродни новостям премии «Оскар» в других культурах – масса эмоций у читателей, комментаторское недержание.

Пресса же Германии и Австрии вовсю обсуждает, уедет ли Райншпергер в Берлин. Возможно, сейчас не лучшее для этого время – венский Фолькстеатр на подъеме, одна премьера ярче другой. В апреле Николаус Хабьян поставит «Натана Мудрого» Лессинга, используя свои любимые куклы, а уже в феврале здесь покажут новую работу Виктора Бодо «Крошка Цахес – операция Циннобер» по новелле Гофмана (о его недавнем «Иванове» в Фолькстеатре «Ведомости» писали 3.04.2016; как и «Медея» сейчас, «Иванов» шел на немецком с английскими титрами – welcome, туристы!). Можно, конечно, искать лучшую долю в Берлине, но, кажется, много важного в этом году происходит и в венских театрах.

Вена. Показы 12, 19 и 29 марта