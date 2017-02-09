Амстердамский Holland Festival выпустит копродукцию с Электротеатром «Станиславский»

В случае «Октавии» речь идет не об экспорте готового продукта, а о совместной работе над новым спектаклем с нуля, что говорит и о принципиально ином уровне доверия к его создателям

Заявленный как копродукция Holland Festival и столичного электротеатра «Станиславский», проект москвичей еще до выпуска вошел в историю: европейский фестиваль класса А впервые за много лет выступил не просто сопродюсером, но и инициатором и заказчиком новой постановки театра из России. Гастроли московских и петербургских коллективов на статусных мировых фестивалях, таких как Авиньонский или Венский, стали в последние годы привычным делом, но в случае «Октавии» речь идет не об экспорте готового продукта, а о совместной работе над новым спектаклем с нуля, что говорит и о принципиально ином уровне доверия к его создателям, и о возрастающем с каждым сезоном интересе Запада к актуальному русскому театру. Премьера постановки по трагедии Сенеки и эссе Льва Троцкого о Ленине, жанр которой авторы определяют как «опера-операция», пройдет 15–16 июня в зале Muziekgebouw.

Вид на Сену Худрук Holland Festival Рут Маккензи, обладающая репутацией одного из самых влиятельных европейских топ-менеджеров в сфере культуры, проводит в Амстердаме свой последний год. В январе Маккензи была назначена новым интендантом парижского театра Chatelet, к руководству которым она должна приступить не позднее лета 2018 г.

Ромео Кастеллуччи и его «Общество Рафаэля Санти» покажут «Демократию в Америке» – спектакль по одноименному трактату французского политика XIX в. Алексиса де Токвиля, считающегося каноническим изложением идеологии либеральной демократии. Робер Лепаж и квебекская компания Ex Machina привезут хит нынешнего фестивального сезона «887», а главную и единственную роль в этой автобиографической драме исполнит сам режиссер. Лавры самого кассового спектакля Амстердама-2017 наверняка достанутся «Одержимости» Иво ван Хове по сценарию дебютной картины Лукино Висконти: в совместной постановке голландской Toneelgroep и лондонского театра Barbican на сцену выйдет Джуд Лоу.

Программа Holland Festival традиционно строится по принципу междисциплинарности, объединяя театр, музыку и визуальные искусства, причем ориентированные на профессиональную аудиторию проекты прекрасно уживаются с рассчитанными на массового зрителя мероприятиями под открытым небом. Нидерландская опера покажет премьеры двух режиссеров, в разные годы возглавлявших Holland Festival: Пьер Оди готовит сценическую версию «Вечерни Пресвятой Девы Марии» Клаудио Монтеверди под управлением французского дирижера Рафаэля Пишона, Иво ван Хове – «Саломею» Рихарда Штрауса c Королевским оркестром Concertgebouw и дирижером Даниэлем Гатти. Танцевальную программу возглавляет Алексей Ратманский – он перенесет в Амстердам «Трилогию Шостаковича», сочиненную в 2013 г. для нью-йоркского American Ballet Theatre. Француз Борис Шармац и его «Музей танца» представят свежую работу «Танец ночи», бельгийский хореограф Ален Платель – спектакль «Не спать!» на музыку Густава Малера.

Событием танцевальной программы станет новый проект Димитриса Папаиоанну, про который на сегодняшний день не известно ничего, кроме даты премьеры: у постановки нет пока даже названия, но только что поступившие в продажу билеты разлетаются с головокружительной скоростью – имя греческого хореографа превратилось в говорящий сам за себя бренд.

Амстердам, 3–25 июня