Культура
Статья опубликована в № 4259 от 09.02.2017 под заголовком: Трепанация Ленина

Амстердамский Holland Festival выпустит копродукцию с Электротеатром «Станиславский»

На фестивале будет сыграна мировая премьера спектакля режиссера Бориса Юхананова и композитора Дмитрия Курляндского «Октавия. Трепанация»
В случае «Октавии» речь идет не об экспорте готового продукта, а о совместной работе над новым спектаклем с нуля, что говорит и о принципиально ином уровне доверия к его создателям
В случае «Октавии» речь идет не об экспорте готового продукта, а о совместной работе над новым спектаклем с нуля, что говорит и о принципиально ином уровне доверия к его создателям
из архива Бориса Юхананова

Заявленный как копродукция Holland Festival и столичного электротеатра «Станиславский», проект москвичей еще до выпуска вошел в историю: европейский фестиваль класса А впервые за много лет выступил не просто сопродюсером, но и инициатором и заказчиком новой постановки театра из России. Гастроли московских и петербургских коллективов на статусных мировых фестивалях, таких как Авиньонский или Венский, стали в последние годы привычным делом, но в случае «Октавии» речь идет не об экспорте готового продукта, а о совместной работе над новым спектаклем с нуля, что говорит и о принципиально ином уровне доверия к его создателям, и о возрастающем с каждым сезоном интересе Запада к актуальному русскому театру. Премьера постановки по трагедии Сенеки и эссе Льва Троцкого о Ленине, жанр которой авторы определяют как «опера-операция», пройдет 15–16 июня в зале Muziekgebouw.

Вид на Сену

Худрук Holland Festival Рут Маккензи, обладающая репутацией одного из самых влиятельных европейских топ-менеджеров в сфере культуры, проводит в Амстердаме свой последний год. В январе Маккензи была назначена новым интендантом парижского театра Chatelet, к руководству которым она должна приступить не позднее лета 2018 г.

Ромео Кастеллуччи и его «Общество Рафаэля Санти» покажут «Демократию в Америке» – спектакль по одноименному трактату французского политика XIX в. Алексиса де Токвиля, считающегося каноническим изложением идеологии либеральной демократии. Робер Лепаж и квебекская компания Ex Machina привезут хит нынешнего фестивального сезона «887», а главную и единственную роль в этой автобиографической драме исполнит сам режиссер. Лавры самого кассового спектакля Амстердама-2017 наверняка достанутся «Одержимости» Иво ван Хове по сценарию дебютной картины Лукино Висконти: в совместной постановке голландской Toneelgroep и лондонского театра Barbican на сцену выйдет Джуд Лоу.

В электротеатре «Станиславский» показывают работу Кэти Митчелл

Программа Holland Festival традиционно строится по принципу междисциплинарности, объединяя театр, музыку и визуальные искусства, причем ориентированные на профессиональную аудиторию проекты прекрасно уживаются с рассчитанными на массового зрителя мероприятиями под открытым небом. Нидерландская опера покажет премьеры двух режиссеров, в разные годы возглавлявших Holland Festival: Пьер Оди готовит сценическую версию «Вечерни Пресвятой Девы Марии» Клаудио Монтеверди под управлением французского дирижера Рафаэля Пишона, Иво ван Хове – «Саломею» Рихарда Штрауса c Королевским оркестром Concertgebouw и дирижером Даниэлем Гатти. Танцевальную программу возглавляет Алексей Ратманский – он перенесет в Амстердам «Трилогию Шостаковича», сочиненную в 2013 г. для нью-йоркского American Ballet Theatre. Француз Борис Шармац и его «Музей танца» представят свежую работу «Танец ночи», бельгийский хореограф Ален Платель – спектакль «Не спать!» на музыку Густава Малера.

Электротеатр «Станиславский» сделал из осла слона

Событием танцевальной программы станет новый проект Димитриса Папаиоанну, про который на сегодняшний день не известно ничего, кроме даты премьеры: у постановки нет пока даже названия, но только что поступившие в продажу билеты разлетаются с головокружительной скоростью – имя греческого хореографа превратилось в говорящий сам за себя бренд.

Амстердам, 3–25 июня

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