На Кубе откроется первый пятизвездочный отель международной сети

На Кубе появится первый пятизвездочный отель под управлением крупной международной сети. Во II квартале 2017 г. в Гаване откроется Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana, совместный проект группы «Кемпински» и кубинской гостиничной сети Grupo de Turismo Gaviota SA, указано в официальном сообщении «Кемпински». Отель расположится в историческом здании Manzana de Gomez, построенном в исторической части города в начале XX в. для первой торговой галереи в европейском стиле на Кубе. Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana включит спа-центр Resense площадью около 1000 кв. м, три ресторана (один из которых панорамный), лобби-бар, сигарную комнату и бизнес-центр, на верхнем этаже на террасе разместят плавательный бассейн. Номерной фонд отеля - 246 номеров и люксов площадью от 40 до 150 кв. м.

Стоимость проживания и услуг в отеле пока неизвестна - ценообразование находится в стадии согласования, уточнили «Ведомостям» в «Кемпински». Бронирование отеля на сайте «Кемпински» или туристических сайтах еще не открыто.

Grand Hotel Manzana Kempinski La Habana Grand Hotel Manzana Kempinski La Habana расположен в историческом здании Manzana de Gomez в центре Гаваны 1/6 Grand Hotel Manzana Kempinski La Habana Президентский люкс площадью 150 кв. м 2/6 Grand Hotel Manzana Kempinski La Habana Президентский люкс 3/6 Grand Hotel Manzana Kempinski La Habana Президентский люкс 4/6 Grand Hotel Manzana Kempinski La Habana Номер категории junior suit 5/6 Grand Hotel Manzana Kempinski La Habana Интерьер всех номеров оформлен в светлых тонах, высота потолков в комнатах - от четырех до пяти метров 6/6

«Кемпински» и Grupo de Turismo Gaviota SA стали партнерами летом 2016 г., тогда о подписании договора на управление отелем сообщало кубинское издание Cuba Business Report. Реконструкция исторического здания, в котором будет размещен отель, началась еще раньше, в 2013 г., уточняют в «Кемпински». Также в компании подчеркивают значимость проекта в Гаване: Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana станет первым современным отелем на Кубе, и для «Кемпински», как для старейшей европейской гостиничной сети, в юбилейный год (в 2017 г. компании исполняется 120 лет) важно подтвердить статус первопроходца.