Люкс

На Кубе откроется первый пятизвездочный отель международной сети

Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana начнет работу в Гаване летом 2017 года
Вид с террасы отеля Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana на центр Гаваны
Вид с террасы отеля Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana на центр Гаваны
Grand Hotel Manzana Kempinski La Habana

На Кубе появится первый пятизвездочный отель под управлением крупной международной сети. Во II квартале 2017 г. в Гаване откроется Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana, совместный проект группы «Кемпински» и кубинской гостиничной сети Grupo de Turismo Gaviota SA, указано в официальном сообщении «Кемпински». Отель расположится в историческом здании Manzana de Gomez, построенном в исторической части города в начале XX в. для первой торговой галереи в европейском стиле на Кубе. Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana включит спа-центр Resense площадью около 1000 кв. м, три ресторана (один из которых панорамный), лобби-бар, сигарную комнату и бизнес-центр, на верхнем этаже на террасе разместят плавательный бассейн. Номерной фонд отеля - 246 номеров и люксов площадью от 40 до 150 кв. м.

Стоимость проживания и услуг в отеле пока неизвестна - ценообразование находится в стадии согласования, уточнили «Ведомостям» в «Кемпински». Бронирование отеля на сайте «Кемпински» или туристических сайтах еще не открыто.

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Grand Hotel Manzana Kempinski La Habana расположен в историческом здании Manzana de Gomez в центре Гаваны
Grand Hotel Manzana Kempinski La Habana
Grand Hotel Manzana Kempinski La Habana расположен в историческом здании Manzana de Gomez в центре Гаваны
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Президентский люкс площадью 150 кв. м
Grand Hotel Manzana Kempinski La Habana
Президентский люкс площадью 150 кв. м
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Президентский люкс
Grand Hotel Manzana Kempinski La Habana
Президентский люкс
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Президентский люкс
Grand Hotel Manzana Kempinski La Habana
Президентский люкс
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Номер категории junior suit
Grand Hotel Manzana Kempinski La Habana
Номер категории junior suit
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Интерьер всех номеров оформлен в светлых тонах, высота потолков в комнатах - от четырех до пяти метров
Grand Hotel Manzana Kempinski La Habana
Интерьер всех номеров оформлен в светлых тонах, высота потолков в комнатах - от четырех до пяти метров
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«Кемпински» и Grupo de Turismo Gaviota SA стали партнерами летом 2016 г., тогда о подписании договора на управление отелем сообщало кубинское издание Cuba Business Report. Реконструкция исторического здания, в котором будет размещен отель, началась еще раньше, в 2013 г., уточняют в «Кемпински». Также в компании подчеркивают значимость проекта в Гаване: Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana станет первым современным отелем на Кубе, и для «Кемпински», как для старейшей европейской гостиничной сети, в юбилейный год (в 2017 г. компании исполняется 120 лет) важно подтвердить статус первопроходца.

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