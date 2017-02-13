Культура
Статья опубликована в № 4261 от 13.02.2017 под заголовком: От 1984 до 2034

На Берлинском фестивале показали «Процесс: российское государство против Олега Сенцова»

Он срифмовался с другими фильмами программы, полными образов страха и жестокости
Главный герой показан за решеткой, но внутренне он свободнее многих тех, кто находится на воле
Главный герой показан за решеткой, но внутренне он свободнее многих тех, кто находится на воле
Internationale Filmfestspiele Berlin / Marx Film

Все животные равны. Но некоторые животные равны более других», – сказано в повести «Скотный двор» Джорджем Оруэллом, которого сложно не вспоминать на нынешнем фестивале. В грандиозной ретроспективе научно-фантастического кино «Несовершенное будущее» показали экранизацию другой его антиутопии – «1984». Более того, главные утопии и антиутопии ХХ в. – от коммунизма до глобализации – подвергнуты ревизии едва ли не в каждом третьем фестивальном фильме. В конкурсе и вне его отчетлив запах даже не скотного двора, а скотобойни.

В отличном фильме Илдико Энеди, показанном во второй день фестиваля, «О теле и душе» малознакомые и очень одинокие мужчина и женщина случайно узнают, что видят один и тот же сон – они олени в заснеженном лесу, ищут зелень под снегом и легонько соприкасаются носами на водопое. Наяву они каждый день встречаются на бойне – это их рабочее место. Неуклюже, почти безуспешно они пытаются сблизиться и вскоре делятся друг с другом новостями из леса. Профессиональный забой скота в фильме Энеди показан детально, этим подчеркнуто рутинное и механистичное избавление цивилизации от обременительной души и сопутствующих ей деликатных материй.

Берлинский кинофестиваль открылся фильмом об искусстве и политике

«След зверя» Агнешки Холланд также плутает в лесу, где происходят санкционированное убийство зверей на охоте и необъяснимые убийства охотников. Люди лютуют, звери гибнут, а пожилая учительница английского, дама со странностями, отстаивает права животных и оспаривает местного ксендза на предмет отсутствия у животных души.

Коллега

Аскольд Куров – режиссер документального фильма «Ленинленд» и один из авторов документального альманаха «Зима, уходи!» о протестном движении в Москве, снятого 10 молодыми режиссерами из мастерской Марины Разбежкиной зимой 2011/12 г. После показа «Процесса» польский режиссер и президент Европейской академии Агнешка Холланд сказала: «Солидарность – это единственное, что кинематографическое сообщество может противопоставить репрессиям».

Животным страхом несет от событий документального фильма российского режиссера Аскольда Курова «Процесс», снятого в копродукции Польши, Чехии и Эстонии, но не России. Фильм рассказывает об украинском кинорежиссере Олеге Сенцове, осужденном российским судом на 20 лет заключения сразу по нескольким статьям, связанным с экстремистской деятельностью. Показ картины об Олеге Сенцове знаменовал 30-летний юбилей Европейской киноакадемии, возглавляемой в свое время Ингмаром Бергманом. Таким образом кинематографисты выразили солидарность с коллегой так же, как несколько лет назад Берлинский фестиваль солидаризировался с Джафаром Панахи, оставляя опальному иранскому кинорежиссеру пустое кресло в жюри. Нынешний президент академии Агнешка Холланд приняла участие в съемках фильма «Процесс» наряду с Вимом Вендерсом и другими коллегами, свидетельствующими о творческом статусе Олега Сенцова, снявшего дебютный фильм «Гамер» и не успевшего закончить свою следующую картину.

Что покажут на Берлинале

«Процесс» вряд ли можно назвать политическим или ангажированным фильмом. Он не содержит прокламаций, не добивается каких-либо идеологических целей, не дает прямых оценок. Он целиком опирается на открытые источники и материалы суда, с которыми может ознакомиться каждый, в том числе в фильм включены телевизионные сюжеты, где подробно представлено мнение обвиняющей стороны. А ведь это даже не судебная хроника, но фильм-портрет, который готов идти за своим героем настолько далеко, насколько это соответствует принципам реалистического портрета. И хотя мы можем видеть героя фильма только из-за решетки, она не является главным элементом его конструкции. Более того, в какой-то момент ее перестаешь замечать. Сенцов – человек с детскими глазами, он транслирует невиданную внутреннюю свободу. Принципиальное свойство этого портрета и самого фильма – его незаконченность. В этом смысле русское название фильма читается не столько как «судебный процесс», сколько как нечто незавершенное, находящееся в становлении. Тем более что слово «суд» не выглядит уместным в этом контексте. В самом деле, не представляется возможным говорить о судебном разбирательстве и тем более о правосудии, если судья, ведущий процесс, отказывается принять во внимание тот факт, что основные свидетельские показания Геннадия Афанасьева, на которых основано обвинение, были вырваны под пытками, и свидетель нашел достаточно мужества, чтобы от них отказаться, несмотря на сохраняющуюся угрозу повторения этих пыток. Адвокат Афанасьева называет эти пытки: удушение, химические вещества, электрический ток, подведенный к половым органам. Недоказанность вины Олега Сенцова не вызывает сомнений у зрителей фильма, к тому же автор делает все возможное, чтобы дать наиболее полное представление о ходе дела. И тем не менее документация процесса не является здесь первостепенной задачей. В финале суда, перед оглашением приговора, Олег Сенцов отказывается назвать свое слово «последним», «заключительным» и цитирует Михаила Булгакова, его слова о том, что трусость – это страшный грех, а предательство – это частный случай трусости.

И этот приговор, и это слово в самом деле отнюдь не финал его судьбы и не финал фильма, чья незавершенность не вызывает сомнений. Потому что финалом этой картины должно стать присутствие Олега Сенцова в конкурсе Берлинского или любого другого хорошего кинофестиваля задолго до 2034 года – года, когда должен истечь его срок.

Берлин

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