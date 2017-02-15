Фестиваль Barents Spektakel в норвежском Киркенесе не бежит актуальных проблем

Фестиваль Barents Spektakel проводился в 13-й раз, его тему в этом году обозначили как «Промышленный бумеранг». Но фестивали хороши тем, что не в состоянии во всем следовать своим девизам, вот и бумеранг возвращался не всегда точно. Да, вертикальный перформанс калифорнийских арт-скалолазов из Bandaloop, использовавших в качестве сцены огромный портовый кран, – это по теме, но куда приткнуть концерты российских и норвежских групп? Из Москвы приехала Glintshake, со всей Европы собрались для отличного фолк-рок-концерта участники Ljodahatt под руководством актера Магне Ховарда Брекке, да и Петр Айду с командой единомышленников из «Персифманса», сыгравший «Звуковые ландшафты», с промышленностью явно не связан. Игрался спектакль внутри скалы, в огромном бомбоубежище времен холодной войны, где теперь спортивный, а заодно и концертный зал. Акустика здесь отличная, а звук падающих с потолка на брезент капель вливался в партитуру симфонии-мистерии.

Хотя большинство проектов фестиваля объединяет пространство Баренцева моря, здесь много гостей-соседей: так, из Петербурга приехали Billy’s Band и группа «Север7», открывшая в бывшем Клубе моряка, главном пристанище советских моряков в Киркенесе, «Летучий бар».

Фестиваль организует группа «Девушки на мосту», ее название отсылает к картине Эдварда Мунка, правда, среди семи акционеров сегодня трое мужчин. В 2017 г. команда Любы Кузовниковой (музыканты утверждают, что она лучший сегодня фестивальный менеджер) сделала упор на обсуждение проблем, касающихся всех, – миграции, закрытия угольных шахт, отношений с Россией. Театр «Самовар» показал спектакль-балет о шахтерах с обязательным для этого театра коллективным поеданием супа в финале. А в центре Киркенеса построили ледяной дворец, в нем три дня шел инсценированный суд, пролог к реальному суду в Осло, где будут решать конституционность добычи нефти в море. Экологи против, их позицию разделяет и большинство жителей городка. Театр театром, а результат отлично совмещает культуру и политику; искусство вторгается в жизнь, минуя пространство пропаганды и напоминая, как важна низовая демократия, причастность граждан к жизни своего государства. Может показаться, что это далекие от его задач сферы, но и в развлекательных шоу порой бывает глубокий смысл.

Киркенес