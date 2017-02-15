«Срок годности» не истек, но завершил фестиваль «Протеатр»

Финальной кульминацией международного фестиваля инклюзивного искусства «Протеатр» стала хореографическая постановка с неоднозначным названием «Срок годности». Спектакль, привезенный «Фрич-компанией» из Мадрида, продемонстрировал особую технику «Психобалета». Балерина и автор перформанса Майте Леон пришла к идее этого театрального направления, работая с учениками, имеющими проблемы в сфере социальной интеграции.

Казалось бы, название «Срок годности» обещает некие невербальные рассуждения на тему кратковременного использования и скорого забвения вещей. Но идея более глубока, пластический спектакль – это целый философский мир со своим настоящим, прошлым и будущим, а танцовщики в нем не только воплощение всего живого, но и аллегория времени. С него все и начинается: на фоне мерно и нарочито тикающей музыки три фигуры изображают движущиеся стрелки циферблата. Вероятно, это напоминание о том, что время неизбежно уходит. В один миг танцоры сменяют бодрый быстрый шаг по линиям геометрических фигур на ползки, как будто на последнем издыхании.

А вот еще одна проекция в будущее: танцоры механично передают друг другу мусорные мешки (которые, кстати, превращаются в своеобразный декорационный лейтмотив спектакля), с увеличением темпа музыки и движений механизмы начинают зашкаливать, а система разрушаться. Не намекает ли Майте Леон зрителям на то, что с потреблением все большего количества вещей (все это мусор) мы превращаемся в бессердечных роботов?

Морализованный финал спектакля все-таки вернул публику в настоящее и оставил ощущение возможного счастья. Лирическая музыка со словами I still love my shine, плавные покачивающиеся повороты и изящные акробатические поддержки, неторопливое всматривание в красоты окружающего мира – все это выглядело как призыв: «На момент задумайтесь о смысле бытия». А совместное кружение четырех танцовщиков, касающихся друг друга головами, словно бы намекало на то, что ближе нужно быть к людям, а не к вещам. Иначе есть риск утонуть в куче мусора, как это случилось с одним, отделившимся от четверки, танцором.