В голливудско-китайском блокбастере «Великая стена» Восток и Запад объединяются против общего врага

«В детстве мне рассказали, что Великая Китайская стена – единственная постройка человечества, которую можно увидеть из космоса, и я это запомнил», – говорит Томас Тулл, продюсер фильма и бывший директор знаменитой Legendary Pictures, в прошлом году проданной китайской компании Wanda Group. Именно ему пришло в голову снять историю о чудовищных монстрах, ради борьбы с которыми китайцы были вынуждены построить столь грандиозное сооружение.

Размах проекта потребовал участия невероятного количества специалистов и по-настоящему серьезного бюджета, хотя все съемки проходили в Китае – стране дешевого труда и душевного подъема. Режиссером столь грандиозного по замыслу зрелища, естественно, стал Чжан Имоу – великий визионер, гуру китайского кинематографа, его главный международный бренд.

Родившийся мажором Чжан Имоу оказался жертвой культурной революции: его сослали в сельскую коммуну на перевоспитание. Работать в кино начал как оператор. Став режиссером, участвовал в создании китайской «новой волны», соединяя визуальную изобретательность с документальной правдой. За свои первые фильмы стал любимцем европейских фестивалей и лауреатом «Оскара», но отношение на родине к нему долгое время было сложным. Постепенно его полюбила и китайская публика, а после фильма «Герой» (2002) – и американская: этот красочный балет в стиле кун-фу произвел сенсацию – вышел в широкий американский прокат, чего почти не случается с иностранным кино.

Младший воин Если для американцев звездой фильма является Мэтт Деймон, то для китайцев главной приманкой окажется Лю Хан – молодой актер, певец и видеоблогер, снявшийся в небольшой роли младшего воина. Хан – звезда соцсетей, первый китаец, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса после появления 13 млн комментариев к его посту в китайском аналоге Twitter. Мэтт Деймон с удивлением отмечал устланные цветами полы в их отеле: букеты приносили толпы поклонников Лю Хана, нанимавших чартерные авиарейсы для того, чтобы всюду следовать за своим кумиром.

«Великая стена» – первый фильм Чжана Имоу, снятый на английском языке (при том что режиссер не говорит и не читает по-английски). Это настоящий «субботний фильм под попкорн» с голливудской звездой Мэттом Деймоном в главной роли, компьютерными чудовищами и спецэффектами. Но в то же время в нем есть и все то, что отличает фирменный стиль Чжана Имоу: цветовое шоу, акробатическая пластика, узнаваемая декоративная «китайскость», а также конфликт между государственным долгом и личным чувством. Конечно, в кино такого жанра сюжет неизбежно упрощается, но и в нем героя, белого человека с Запада (американцев в XII в. еще не было, так что пришлось Деймону сыграть некоего обобщенного европейца), удивляет конфуцианская стойкость своих китайских товарищей, готовых доверять и подчиняться.

В международной копродукции, которой продюсеры «Великой стены» собираются покорять мир, западные рыцари удачи, ставшие союзниками восточных воинов, конечно же, не могут ударить в грязь лицом. Сначала наемники из Европы молодцевато продемонстрируют свои боевые качества, после чего все вместе сразятся с мерзкими тварями, олицетворяющими жадность и чревоугодие (очень политкорректный поворот темы). И хотя эти охотники за порохом поначалу кажутся азиатам беспринципными эгоистами, по ходу дела, уж будьте уверены, в них откроется и способность к самопожертвованию, и чувство чести, и солидарность, которые так ценят их новые союзники.

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Что до китайцев, то им тоже есть чем похвастаться: тут и сама Стена, начиненная военной техникой, и оружие, и невероятные приемы боя вроде корпуса лазоревых Журавлей, которые на лету пронзают противника копьями. Кордебалет разноцветных воинов – одно из самых выигрышных свойств Чжана Имоу. Но, конечно, главное в китайской морали – умение подчинить частное общему, дисциплина и самоотверженность.

В этом весьма церемонном обмене любезностями создателям фильма все же удалось сохранить некую динамику и даже подобие интриги, хотя, конечно, это скорей видовой фильм о боевых искусствах, чем полноценная драма. Нарисованные чудища ловко вписаны в реальные пейзажи национального геопарка Данься и органично смотрятся на фоне копии стены, сложенной из настоящих кирпичей.

Голливуд охотно снимает фильмы в Китае не только потому, что таким образом можно обойти квоту в 34 фильма, существующую для иностранного кино, но и потому, что в США прокат падает, а в Китае – стремительно растет. А для того чтобы стать своим в китайском прокате, нужно очень немного: иметь китайского артиста, снять хоть одну сцену в Китае, иметь треть китайских денег в бюджете – и главное: показать Китай с положительной стороны. Цена вопроса: сейчас в Китае уже около 40 000 кинозалов, но, по прогнозам, в ближайшее время их число может удвоиться.

В прокате с 16 февраля