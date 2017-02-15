Досуг
Статья опубликована в № 4264 от 16.02.2017 под заголовком: Роза снова свежая

На сцене Российского молодежного театра показали балетный проект ко дню святого Валентина

Его гвоздем стало новая вариация на тему классического «Видения розы»
Премьера «Видения розы» стала гвоздем программы «Танцев о любви»
Премьера «Видения розы» стала гвоздем программы «Танцев о любви»
РАМТ

Проект с неказистым названием «Танцы о любви» прошел в День святого Валентина в Москве второй раз. В этом году его программа стала менее стилистически растрепанной: организаторы сфокусировали внимание на хореографии, которая родилась уже при жизни нынешних зрителей – самый старый из представленных номеров, фрагмент «Парка» Анжелена Прельжокажа, поставлен в 1994 г. Список участников, наоборот, стал шире – вместе с солистами Мариинского театра танцевали представители Большого и Пермского театров, Национального балета Кубы.

Наряду с «Парком», который устроители видят эмблемой собственного концерта и предполагают включать в программу ежегодно, показали уже известный в Москве дуэт из «Компании Щелкунчик» Жан-Кристофа Майо, фрагмент еще одного старого знакомца – спектакля «Дождь» Раду Поклитару; полюбившийся многим по телепроекту «Большой балет» номер Алексея Мирошниченко «Ноктюрн» (Ксения Барбашова и Александр Таранов отточили его до совершенства), новинку Владимира Варнавы «Ты – сливки в моем кофе» и «Лебедя» кубинца Даниэля Пройетто – ностальгическое объяснение в любви балетной истории, классике и собственным детским воспоминаниям.

В «Федре» артисты Белого театра танца выступают на ковре из розовых лепестков
Событием фестиваля «Дягилев P.S.» стало выступление труппы, созданной несколько недель назад
В Петербурге успешно дебютировал польский Белый театр танца

На аллюзиях выстроена и открывавшая программу премьера – одноактное «Видение розы» Владимира Варнавы, вслед за Анжеленом Прельжокажем, Евгением Панфиловым, Тьерри Маланденом продолжившего переосмысление классического балета Михаила Фокина 1911 г. От оригинала в нем осталось несколько минут «Приглашения к танцу» Вебера и мотив девичьих грез. Десятиминутная миниатюра разрослась до сорока минут благодаря композитору Александру Карпову. В этом балете простодушная деваха, погадав на розе, залепляет ее лепестками глаза, засыпает и видит во сне брутального мужчину с голым торсом и в юбке с розовым подбоем. Петербургский танцовщик Александр Челидзе подарил хореографу и своему герою собственный хореографический язык, выработанный и отточенный годами, – соединение текучести и взрывной энергии, напоминающее плавящуюся сталь. Но там, где Фокин оставляет многоточие, у Варнавы лишь запятая – проснувшаяся героиня встречает свою мечту и учится существовать с ней в реальности.

Премьера «Видения розы» стала гвоздем программы «Танцев о любви». Для России заказ новой постановки организаторами концертов или фестивалей все еще практика уникально редкая. Поэтому организаторам проекта обеспечено внимание не только публики, но и интересных хореографов, все еще не перегруженных заказами от наших театров.

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике