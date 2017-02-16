Доходы Сингапура от туризма поставили абсолютный рекорд в 2016 году

Количество туристов и доходы от туризма в Сингапуре в 2016 г. достигли исторического максимума

Количество туристов и доходы от туризма в Сингапуре в 2016 г. достигли исторического максимума, сообщает Совет по туризму Сингапура. Совет располагает данными за первые девять месяцев 2016 г., но они позволяют сделать выводы о результатах года. Число посетивших страну туристов увеличилось до 16,4 млн человек (это на 7,7% больше, чем годом ранее), а доходы от туризма возросли на 13,9% и составили $24,8 млрд.

Больше всего в Сингапуре потратили туристы из Китая: объем доходов, поступающих от гостей из этой страны, в 2016 г. увеличился на 41%. Второе место занимает Индия (на 37% больше), третье – Индонезия (плюс 14%). Доходы от туристического потока из Китая увеличились, в основном, в связи с ростом числа туристов, а доход от гостей из Индии и Индонезии рос за счет увеличения трат на покупки и проживание, уточняет сообщение. Уточняется, что в 2016 г. Сингапур посетили более 70 400 туристов из России, что на 10,3% больше, чем в 2015 г.

Pixabay Календарь событий Сингапура в 2016 г. был очень насыщенным, и в 2017 г. останется таким же, считают в Совете по туризму Сингапура 1/9 Flickr Среди причин посещать город Совет упоминает гастрономию. В 2016 г. Michelin опубликовал отдельный гид по Сингапуру 2/9 Flickr Помимо ресторанов высокой кухни в городе много мест с национальной едой и рынков 3/9 Pixabay Еще один пповод для путешествия - современная архитектура города, указано на туристическом сайте Сингапура yoursingapore.com 4/9 Сингапур ночью 5/9 Flickr Китайский квартал в Сингапуре 6/9 Singapore Art Museum В городе ежегодно проводятся десятки худжественных мероприятий: выставок, аукционов, вернисажей, фестивалей 7/9 Singapore Art Museum Одна из инсталяций Art Week Singapore 8/9 Pixabay Также в городе много семейных развелечений 9/9

Также за год было запущено 10 новых круизных маршрутов, а пассажиропоток круизной индустрии вырос на 16% и достиг 1,2 млн человек. В 2016 г. Сингапур как лучшее направление для круизов выиграл две крупные отраслевые премии: город возглавил рейтинг Seatrade Cruise Awards и был признан лучшим портом Азии по версии Call at the Cruisers’ Choice.

В прошедшем году путешественники больше тратили на питание, напитки, покупки и жилье. Также в 2016 г. были реализованы многие планы Совета по продвижению Сингапура - от продвижения туров для туристов из Китая до проведения новых развлекательных и бизнес-мероприятий. По оценкам Совета, в 2017 г. рост продолжится: доходы могут достигнуть $25,1–25,8 млрд (ориентировочно на 1%-4% больше, чем в 2016 г.), а въездной туристический поток составит от 16,4 до 16,7 млн человек (до 2% больше).