В книге «Якопо да Понтормо. Художник извне и изнутри» Аркадий Ипполитов рассказывает о флорентийском мастере

В своей книге о Якопо да Понтормо Аркадий Ипполитов выступает комментатором двух текстов. Первый известен – это глава о Понтормо из популярного уже 550 лет «Жизнеописания прославленных живописцев, скульпторов и архитекторов» блестящего Джорджо Вазари. О существовании второго непрофессиональные поклонники искусства могли не подозревать – это короткие дневниковые записи, начатые в 1554 г. 60-летним художником, через три года он умер.

Две части книги – полные по всем статьям противоположности: первая представляет собой приятное и познавательное чтение с интересными замечаниями и уточнениями. Вторую, коряво написанную прижимистым стариком, казалось, лучше бы и не читать, не знать вида изнутри одного из величайших художников, первого из маньеристов. В основном в «Моей книге» записано, что съел художник. Например, 1 января 1555 г. на ужине с Бронзино – 10 унций хлеба, а в понедельник вечером, 17 февраля 1556 г., – «немного говядины, которую мне купил Бастиано – такой даже собак не кормят». Сотрапезников – помощника в работе и бывшего ученика, ставшего успешным художником, но оставшегося верным другом, – неблагодарный старик не жалует.

Единственное, что отличает противного ворчуна от ему подобных, что на полях рукописи есть маленькие рисунки, объясняющие, над какими фигурами он работал, расписывая хоры базилики Сан-Лоренцо во Флоренции. Одиннадцать лет Понтормо был сосредоточен на этих фресках, «вообразив себе, что ему в этом произведении суждено превзойти всех живописцев, а может быть, как говорили, самого Микеланджело» – так пишет Вазари. Ему роспись не понравилась. Проверить его правоту невозможно, фрески утеряны, но трагедия великого художника, бросившего вызов «божественному», из этих записей отчетливо проступает.

Грандиозному и неожиданному финалу предшествует подробно прокомментированный Ипполитовым рассказ Вазари о жизни и работе Понтормо. Высоко ценимого и биографом, и комментатором художника, интеллектуала и человека твердых убеждений, не желающего прислуживать власти Медичи, уклоняющегося от заказов семейства. «О том, как относился Понтормо к смене режима, мы можем только догадываться. Как говорил Вазари, к росписям Понтормо так и не приступил, создав лишь картоны», – поясняет Ипполитов. Художник отказывался даже от больших гонораров властного семейства, чтобы не быть зависимым от него. Но все равно его работы оказывались у власть имущих.

«Искусствоведение беспринципно», говорит Ипполитов, ему все равно, кто купил картину. Но и кто на ней изображен – не важно, и что Понтормо был республиканцем и ел на ужин. Художника судят только с точки зрения искусства, а что он был правильных убеждений и скверным изнутри – не имеет значения.

Аркадий Ипполитов. Якопо да Понтормо. художник извне и изнутри. СПб: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2016