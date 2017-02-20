Масленица в ресторанах Москвы

Специальные предложения на Масленицу включают как блины по классическим рецептам, так и экзотические варианты

В большинстве ресторанов специальные блинные меню будут действовать в течение всей Масленичной недели, с 20 до 26 февраля. «Ведомости» собрали предложения от крупнейших московских заведений.

Классические блины

Масленичное меню ресторана White Rabbit включает почти 20 вариантов блинов: пшенично-гречневые, блины, замешанные на кефире, классические пшеничные, гречневые, скороспелые гурьевские, сладкие пуховые на померанцевой воде. К пшеничным можно добавить любую начинку: от икры до форшмака, от каштанового меда до черешневого варенья. Остальные шеф ресторана Владимир Мухин рекомендует в фирменных вариантах: например, пшеничные с крабом и авокадо, гречневые с бараниной и кинзой, а пуховые со староелецким соусом и моченой брусникой.

В «Кафе Пушкинъ» масленичные предложения названы «блинцы пшенныя, гречишныя, тонкия или ржаныя». Их могут подать с копченой форелью, малосольной семгой, нельмой, с икрой осетра или камчатского лосося, сметаной, медом или вареньем. Также в специальном меню есть «блинцы хрустящия с телятиной, гречкой и уткой», «блины красные на манер пирога с курицей и сметаной» и «блинцы сладкия» со сливочной начинкой и горячими ягодами или топленым творогом. Кроме того, есть рассчитанные на компанию блинные пироги и икорные дегустации.

Шеф-повар ресторан классической французской кухни Le Restaurant Жереми Урюти составил меню из шести видов крепов. Их сервируют с муссом из сметаны и лука с черной икрой, со спаржей, сморчками и яйцом пашот или со шпинатом и сыром бри, с перепелкой, инжиром и фуа-гра. На десерт крепы подают со свежей малиной, соусом из горького шоколада и апельсиновым соусом.

White Rabbit Блинный торт в масленичном меню White Rabbit 1/3 «Кафе Пушкинъ» В «Кафе Пушкинъ» подготовили предложения на несколько человек, а также дегустации икры 2/3 Le Restaurant Блины с черной икрой в Le Restaurant 3/3

Ресторан Selfie также предлагает два варианта: классические блины с начинками и блины от шеф-повара. К мини-блинчикам можно заказать лососевую, щучью или икру сига, а также черную, которую предлагают по себестоимости. В предложении от шефа - блины с куриной печенью, сладкой зернистой горчицей и портвейном, с говядиной, пошехонским сыром и щучьей икрой, копченым лососем и яйцом пашот, со шпинатом и цыпленком.

В «Гранд-кафе Dr. Живаго» будут готовить пшеничные, ржаные или дрожжевые блинчики и блины. Их подают с красной или черной икрой, белыми грибами с перепелиным яйцом, гречневой кашей с потрошками, ягненком с жареным луком, северной олениной, уткой, репчатым луком и брусникой.

В Mushrooms к Масленице готовят не только блины, но и оладьи – с бураттой, цитрусами и базиликом или с лососем, огурцом и сливочным сыром. Также в спецменю включены фирменные предложения с грибами: блины с грибным жульеном, блины с кремом из маскарпоне, орехом пекан и черными лисичками.

Ресторан «Шинок» с 20 по 26 февраля проводит «Масленичный разгуляй». Для гостей подготовили неограниченное предложение: три вида блинов и более 20 начинок по цене 980 руб. на человека. 25 февраля организуют гулянья с частушками, хороводами и песнями.

Selfie В Selfie предлагают классические блины с начинками и блины от шеф-повара 1/4 «Гранд-Кафе Dr. Живаго» Блины с черникой из меню «Гранд-кафе Dr. Живаго» 2/4 «Шинок» Блины с красной икрой, ресторан «Шинок» 3/4 Mushrooms В Mushrooms к Масленице готовят блины и оладьи и фирменные рецептов с грибами 4/4

Экзотические предложения

Шеф-повар Chicha Василий Зайцев готовит блины «на перуанский манер»: из батата, из перемолотого в муку киноа со шпинатом, из киноа с черной кукурузой и начинкой из зеленого кактуса, сливы и маскарпоне.

Black Thai, как и год назад, отмечает Масленицу в тайском стиле. В меню около десяти предложений, например блины с ягненком и древесными грибами в соусе пананг карри, блины с крабом и икрой тобико в кокосовом соусе, черничный блин с сыром маскарпоне и йогуртом.

В гастробистро Tehnikum вместо блинов с начинками готовят блинную шаурму – масленичный блин с завернутой в него курицей с капустой, огурцами, помидорами, луком, кинзой и фирменным соусом. Также в спецпредложении кукурузные блины с говядиной, чили и авокадо и блинный торт с соленой карамелью и арахисом на десерт.