«Альтернативная культура 80-х» Игоря Мухина заряжает энергией

Статья опубликована в № 4267 от 21.02.2017 под заголовком: Все менялось не понятно к чему

Выставка Игоря Мухина «Альтернативная культура 80-х» смотрится с энтузиазмом, которому, казалось бы, неоткуда взяться. Многие фотографии, если не большинство, стали классикой, вошли в книги и альбомы (прежде всего самого Мухина), регулярно демонстрируются на разных выставках о времени больших перемен и важных для него людях. Герои же показанных снимков с годами – а прошло уже три десятилетия – уступили место ключевым людям другого времени, отяжелели, поблекли, стали не так интересны, как раньше. Ну а Цой умер, хотя и жив.

Не только он жив, конечно. Живут и изменились, к счастью, другие персонажи черно-белых, резких во всех отношениях фотографий Мухина: с Цоем, еще не канонизированным фанатами, с чудовищно накрашенным демоническим Кинчевым, со светлоликим ангелическим Гребенщиковым, фриковатой юной Агузаровой и еще не впавшим в православие, но уже строгим, когда не на сцене, Мамоновым.

Отдельно от общего ряда снимков кабинетного формата поставлен маяком в море воспоминаний увеличенный портрет в полный рост стоящего на углу улицы Ольминского и проспекта Обуховской Обороны Олега Гаркуши. Изломанный, как прямой потомок всех Пьеро давно ушедшего петербургского века.

Вокруг кумиров собраны фотографии той среды, которую они манифестировали. Сильно крашенные – по моде и вследствие качества доступной косметики – ребята и девушки в куртках с избыточными плечами. Некоторые курят, и можно предположить, что это не главный их порок. В молодых того времени поразительно много энергии и мало надежд. Какие бы ни проходили в конце 80-х перемены, мало кто верил, что они перевернут все и никому не будет скучно.

Совершенно отдельно, прямо неуместно стоит в этом ряду фотография скучающей развалившись на диване Аллы Пугачевой. Пользуется особым вниманием зрителей.

Игорь Мухин на открытии выставки сказал, что был он в те времена, когда появились снимки, молод, без связей и знакомств, просто взял камеру (отечественную, до сих пор работает) и пошел снимать. И добавил для своих учеников из Школы Родченко, чтобы тоже снимали и хранили – может пригодиться. Что снимать, не сказал, и как не утонуть в самодеятельном фотомусоре, заполонившем все видимое пространство, – тоже.

Куратор Анна Зайцева сделала выставку Мухина так четко и по-умному, что на ней ни минуты не скучно и не встает вопрос, зачем на это опять смотреть. К снимкам с кумирами и их поклонниками она добавила несколько фотографий из серии «Монументы» с разрушенными временем советскими символами. Так стало понятнее, насколько велика была энергия распада страны, где выросли такие молодые.

До 9 апреля