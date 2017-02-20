«Великая стена» стала хитом международного проката

В кинотеатрах Северной Америки лидерами остались «Лего фильм: Бэтмен» и «На пятьдесят оттенков темнее». Анимационная картина принесла компании Warner Bros. еще $34,2 млн, суммарная касса за 10 дней составила $98,7 млн, а к концу длинных американских выходных (в США отмечают Президентский день) «Лего-Бэтмен» перешагнет отметку $100 млн. Десятидневные сборы в международном прокате – $72 млн с 62 рынков, но «Лего-Бэтмен» еще не вышел в Китае. Зато продолжение эротического фильма про оттенки серости, уступая мультфильму-конструктору в национальном прокате, вторую неделю подряд обходит его в международном. Сборы уикенда – $43,7 млн c 59 рынков, а общая касса «На пятьдесят оттенков темнее» за пределами Северной Америки – $187,2 млн. В национальном прокате вдвое меньше – $89,6 млн.

Из новых фильмов успешнее всех стартовала «Великая стена» Чжана Имоу с голливудской звездой Мэттом Деймоном: 3-е место и $18,1 млн за три дня. Американские зрители приняли эпическое фэнтези китайского мэтра без энтузиазма – В по шкале CinemaScore. Но Чжан Имоу и не для них старался. «Великая стена» стала хитом в международном прокате, собрав там уже больше $244 млн. Хотя при бюджете в $150 млн это еще не золотые горы.

Второй дебютант американской десятки – комедия «Битва преподов»: 5-е место, $12 млн за три дня и скромная зрительская оценка В CinemaScore.

Universal Pictures International Switzerland 1/4 Universal Pictures International Switzerland 2/4 Universal Pictures International Switzerland 3/4 Universal Pictures International Switzerland 4/4

Разочарование недели – триллер Гора Вербински «Лекарство от здоровья» про загадочный оздоровительный центр в Альпах. Слава постановщика трех серий «Пиратов Карибского моря» не помогла. Десятое место, всего $4,2 млн с 2704 экранов и не сулящая ничего хорошего в дальнейшем оценка С+ от публики.

По материалам boxofficemojo.com