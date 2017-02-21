Первые проекты «Инклюзиона» мы увидим уже в этом году

Впервые в России открылся Центр творческих проектов для людей с разными возможностями. При содействии фонда «Со-единение» проект начал свою серьезную работу, охватившую четыре направления: «Инклюзион.Театр», «Инклюзион.Музей», «Инклюзион.Школа», «Инклюзион.Лаборатория». На презентации организаторы дали понять, что масштаб идей и их реализация может объединить абсолютно всех: будь то художник, мультипликатор, продюсер, актер, простой слесарь, слепоглухой или зрячеслышащий человек. Креативный директор Виктория Авдеева считает, что между всеми этими людьми не должно быть границ, и активно настаивает на сочетании слов «разные возможности». Она отмечает, как в процессе работы над спектаклем именно слепоглухие артисты вдруг проявляют те таланты, которые недоступны зрячеслышащим, именно поэтому их способности нельзя называть ограниченными.

Идея направления «Инклюзион.Театр» зародилась еще в феврале 2016 г., когда начались показы спектакля «Прикасаемые». Продюсер Ингеборга Дапкунайте перечислила актеров, которые наряду с инклюзионистами участвовали в постановках: Анатолий Белый, Чулпан Хаматова, Алиса Фрейндлих. В следующем году «Прикасаемые» выйдут на международную арену – спектакли пройдут в Великобритании и Франции с участием актера фильма «1+1» Франсуа Клюзе.

Создатели перформанса «Эрмитаж: Живые картины» продемонстрировали историю художественных стилей – от супрематизма до Ренессанса. На открытой репетиции с темой «Черный квадрат» режиссер Альберт Рудницкий показал, насколько сложный и тем самым интересный путь проходят участники от начала работы до выполнения конкретных художественных задач. Режиссер объяснялся с артистами при помощи переводчиков на невербальном языке. Конечно, это замедляло время, но результат доставил огромное удовольствие как артистам, так и зрителям. Инклюзионисты тонко чувствовали и по-особенному эмоционально и пластично откликались на образы стихий – воды и огня.

На открытии «Инклюзион» заинтриговал перспективами и пообещал оправдать надежды в виде первых постановок уже в ноябре.