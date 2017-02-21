Теодор Курентзис подружил две эпохи авангарда, сыграв Coro Лучано Берио и Скрипичный концерт Сергея Невского

На фасаде Пермского театра оперы и балета – афиша с Теодором Курентзисом, который закрыл ладонями глаза. Здесь не только смотрят оперы, но и слушают современную музыку – это знают. Но темпы, которыми пермский худрук ведет слушателя к новой музыке неисповедимыми путями собственных инициатив, все же удивляют. Формулируя и нередко изменяя формат заказанных сочинений, Курентзис нащупывает и шаманствует. Например, из букета трех скрипичных концертов, предложенных Павлу Карманову, Алексею Сюмаку и Сергею Невскому, в ноябре был выдернут Сюмак – правда, его концерт превратился в оперу Cantos с солирующей скрипкой. Сергею Невскому задачу оставили прежней. Его Скрипичный концерт, созданный в копродукции пермяков с штутгартским фестивалем ECLAT, пришел на пермскую сцену в исполнении той же солистки Елены Ревич, которая годом раньше играла мировую премьеру с оркестром Штутгартского радио под управлением Эмилио Помарико.

Для восемнадцатиминутной партитуры под названием Cloud Ground («Облачный граунд») оркестрантам musicAeterna пришлось освоить навыки скрипения вилкой по тарелке, игры на шести граненых стаканах (в Штутгарте поиск этого инструмента обернулся проблемой) и распахнуться невероятности турбулентных ритмов и темпов – от них и у слушателей захватывало дух. Метафору облака (cloud) как архива памяти в современных девайсах Невский воплотил безупречно. Мощное сжатие формы при сохранности классически трехчастного силуэта привело к извержению лавины эмоций.

Арсеналом современных звучаний с роялем, ударными, арфой, тубой, мастеровито использованных в технике старинных вариаций на басовую тему (ground), и солирующей скрипкой с микрофонным усилением автор словно признался в любви почтенному жанру инструментального концерта. А заодно потрепал ему нервы, раскавычив ту искренность чувств, которой респектабельные сочинители прежних времен все же побаивались.

Одобрением хорошо спланированному, но и вдохновенному, сложному, но и контактному опусу московско-берлинского композитора Сергея Невского прозвучал Coro самого Лучано Берио. Миражом средиземноморского божества всплыло это произведение над камскими льдами. Итальянский авангардист, женолюб, очкарик, полиглот Берио участвовал в интеллигентном созидании Европой 1970-х себя самой в образе центра Вселенной – участвовал, принципиально не стесняясь в собирании мыслимого и немыслимого звукового материала во всех частях света. Африканский фольклор, крики Лондона, хорватское пение сосуществуют у него с роялем, органом, современными декламациями, полифоническими правилами старинной венецианской школы. Все это в Coro бьет по ушам часовым сгустком той же невероятной силы, с какой по глазам очевидцев били живописные монументы Сикейроса. В год, когда умер Сикейрос, Берио и начал писать свое вселенское послание на стихи Пабло Неруды «Место жизни – Земля» для 40 голосов и 44 инструментов. Стоит ли говорить, что инструменты и голоса у него скручены метафорой гигантской кисти мексиканского живописца.

Урал тогда мог привидеться итальянскому демиургу только во сне. Теперь его картину мира Курентзис с хором и оркестром musicAeterna развернули в Перми во всей полноте. Попарно рассадив за пультами хористов и инструменталистов, Курентзис начал дирижировать, по ходу действия переключая фокусы от камерного начала к постепенно наливающимся, исходящим соками звучностям, то снова рассыпаемым в шепоты, то снова собираемым в шквал. Сила звуковых потоков вжимала слушателей в спинки кресел, как на взлетной полосе. Кто-то чувствовал себя кроликом.

Вышколенные Виталием Полонским хористы musicAeterna явили очередное чудо после исполнения вещей Генри Перселла, Филиппа Эрсана, Алексея Сюмака. Стремительно нарастающий современный репертуар в Перми пополняется рекордными темпами. Весной этот опус из каталога европейского авангарда ХХ века хор musicAeterna будет исполнять с Камерным оркестром им. Густава Малера в Италии, Германии, Франции.

Пермь