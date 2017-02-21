Мишель Сима снимал портреты друзей – художников, определивших стиль ХХ века

Мишель Сима – автор портретов художников, скульпторов и поэтов, живших в Париже в первой половине ХХ в. На его выставке «Гении в мастерских. Закулисье парижской арт-сцены» действительно показывают лица людей, обладавших высшими творческими способностями, создавших большой, эпохальный стиль – модернизм.

Кроме фотографий Пикассо, Матисса, Ле Корбюзье, Дюшана, Шагала, Мана Рэя Сима запечатлел творцов менее знаменитых и даже мало кому известных. Но всех с глубоким пиететом к их деятельности. Для всякого художника его работа сверхценна, для такого фотографа, как Сима, тоже. Поскольку сам он был не фотографом, а скульптором.

Михаил Змаевский юношей уехал из польской провинции в Париж учиться на скульптора. Брал уроки у Осипа Цадкина и благодаря ему подружился со многими, если не со всеми тогдашними и будущими знаменитостями. Поль Элюар придумал ему красивый псевдоним. Возможно, Мишель Сима так бы и остался скульптором, пытавшимся превзойти учителя – что маловероятно, судя по его фотографии среди собственных скульптур, – но во время войны французские власти выдали его немецким, а те отправили еврея в концлагерь.

Если для кого искусство и кончилось после Освенцима, так это для Сима. Он был сломлен, не мог работать. По совету Пикассо стал фотографировать – сначала этого гения за работой, а потом и других своих друзей. Съемки длились около 10 лет, потом вышла книга его фотографий, так ужаснувшая автора качеством, что он оставил камеру и вернулся к скульптуре.

В сущности, Сима делал портреты парадные, торжественные – творцов среди их творений, адресат – вечность. Но делал это легко и в меру изобретательно, со вкусом, каждый раз создавая памятник – не скульптурный, фотографический. Смотреть его выставку не скучно – очень значительные перед зрителями предстают лица.

До 9 мая