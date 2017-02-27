Оркестр Гленна Миллера выступил в Доме музыки

Оркестр Гленна Миллера собрал огромную аудиторию в Светлановском зале Дома музыки и продемонстрировал первоклассную игру.

Этот ансамбль имеет давнюю историю. В 1937 г. тромбонист Миллер собрал биг-бенд, позже, в 1944-м, управление на себя взял тенор-саксофонист Текс Бенеке, а через несколько лет – барабанщик Рэй Маккинли. В 1990 г. голландский дирижер Вил Салден вновь собрал оркестр с целью воссоздать оригинальные композиции Glenn Miller Orchestra.

Оркестр владеет классическим набором произведений и авторов. И в этот раз программа осталась неизменной: Мак Гордон, Элла Фицджеральд, Джордж Гершвин, Джером Керн, Дороти Филдс и, конечно, Гленн Миллер. Список пьес довольно разнообразен, если не брать во внимание то и дело возникающие серенады – будь то «Утренняя серенада», «Голубая серенада» или популярная «Серенада лунного света», исполненная дважды по краям концерта. В этом ряду оказалась джазовая версия «Катюши», которую музыканты посвятили памяти погибших в авиакатастрофе 25 декабря.

Все действие на сцене происходило достаточно гармонично: безупречная игра tutti, прихотливая сольная импровизация, пение, когда это требуется, даже элементы степа, напоминающие сцены из фильма-мюзикла «Ла-ла ленд». И характерный джазовый юмор: сурдины в форме шляпок, игра на пианиссимо раструбами в пол. Со временем в исполнение вплелась театральность: солисты переглядывались и вели диалоги на языке импровизации. Однако отсутствовал момент хулиганской внезапности и спонтанности. Наоборот, все совершалось очень предсказуемо и даже наигранно. Например, солисты выходили к микрофону будто по взмаху дирижерской палочки, хотя на самом деле ее не было. А дирижер и одновременно пианист Вил Салден в каждой новой пьесе повторял одинаковый алгоритм действий – кажется, сейчас он досчитает до 60, завершит свою игру и через полсекунды уже продолжит дирижировать. Возможно, причина в слишком хорошей отрепетированности и заигранности программы. Несмотря на качество исполнения, в подобной ситуации настоящий джаз лишается свободы.