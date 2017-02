Обладателя главного «Оскара» объявили с ошибкой

Создатель мюзикла «Ла-ла ленд» (La La Land) Дэмьен Шазелл стал самым молодым режиссером-обладателем «Оскара» в истории награды. Получая заветную статуэтку он сказал, что снял картину о любви и ему еще и повезло влюбиться во время съемок. Исполнительница главной роли в этой ленте Эмма Стоун также получила «Оскара». Награды удостоена и музыкальная композиция City of Stars. Но вот с главной номинацией мюзиклу не повезло.

При объявлении победителя в номинации «Лучший фильм» произошел досадный сбой. Актер Уоррен Битти после значительной паузы сначала назвал «Ла-Ла Ленд», но затем выяснилось, что произошла ошибка и «Оскар» присужден ленте «Лунный свет» (Moonlight). Похоже, что Битти и Фэй Данауэй, которые представляли номинацию, по ошибке вручили не тот конверт, отмечает ВВС, корреспондент телекомпании не смог припомнить подобных сбоев за историю награды. Битти затем объяснил, что в руках у него был лист бумаги с надписью «Эмма Стоун "Ла-Ла Ленд"», а паузу он взял от неожиданности.

В номинации лучший актер первого плана победил Кейси Эффлек за работу в картине «Манчестер у моря» (Manchester by the Sea).

Лучшими исполнителями ролей второго плана признаны Виола Дэвис, сыгравшая в драме Дензела Вашингтона «Ограды» (Fences), и Махершала Али, снявшийся в «Лунном свете» (Moonlight).

В категории «лучший иностранный фильм» победила работа иранского режиссера Асгара Фархади «Коммивояжер». Исполнительница главной роли Таране Алидусти и сам Фархади отказались приехать в США на церемонию награждения в знак протеста против политики президента Дональда Трампа в отношении правил въезда в США. Иран попал в список из семи стран, гражданам которых Трамп своим указом временно запретил въезд в Америку. Фархади объяснил американской Киноакадемии, что отказался поехать в Лос-Анджелес из солидарности с согражданами, которым «выразила неуважение американская администрация», напоминает ВВС. Его «Оскара» получила американская астронавтка иранского происхождения Анушех Ансари и ранее работавший в NASA ученый Фируз Надери. В кулуарах оба назвали решение режиссера не приезжать очень трудным, а Надери отметил, что тяжелый выбор приходится делать, когда хочешь следовать своим принципам .

Лучшим документальным фильмам признана история футболиста О. Джея Симпсона, которого обвинили в двойном убийстве и оправдали «О. Джей: Сделано в Америке» (OJ: Made in America).

«Оскара» за лучшие костюмы получила лента «Фантастические твари и где они обитают» (Fantastic Beasts and Where to Find Them), снятая по мотивам поттерианы.

