Dolce & Gabbana создала коллекцию сумок специально для Москвы

Dolce & Gabbana выпустила лимитированную линию сумок, созданных специально для Москвы. В коллекцию вошли модели Sicily маленького размера и Dolce Box, созданные эксклюзивно для бутиков марки в Третьяковском проезде, Барвихе Luxury Village и на Кутузовском проспекте. Каждая сумка изготовлена в нескольких экземплярах. Цена моделей: Dolce Box - 178 500 руб., Dolce Sicily bag - 146 000 руб.

Сумки представлены в четырех цветах (светло-бежевом, красном, черном и фиолетовом), все они выполнены из жаккарда и расшиты бисером и кристаллами Swarovski. Рисунок и детали отделки на сумках разного цвета немного отличаются. Например, на модели Sicily красного цвета вышита объемная алая роза, дополненная красно-черными цветами меньшего размера. Sicily кремового и фиолетового оттенка украшены объемными цветами из разноцветных стразов и золотистого металла. Светлая Dolce Box декорирована камеей, такая же модель красного цвета украшена крупными цветами из стразов и золотой вышивки, а также цветами, лепестки которых сделаны из тонкого металла.

Dolce&Gabbana Сумки Sicily и Dolce Box из московской коллекции 1/4 Dolce&Gabbana Сумки представлены в четырех цветах 2/4 Dolce&Gabbana Рисунок и детали отделки на сумках разного цвета немного отличаются 3/4 Dolce&Gabbana Цена моделей: Dolce Box - 178 500 руб., Dolce Sicily bag - 146 000 руб. 4/4

Российский рынок - один из ключевых для Dolce & Gabbana, поэтому марка уделяет большое внимание дополнительным услугам и сервису для российских клиентов. Впервые капсульная коллекция, посвященная Москве, была создана в ноябре 2015 г., к обновлению московского бутика в Третьяковском проезде. Линия Moscow Dolce & Gabbana включала верхнюю одежду, вечерние и повседневные наряды. Тогда дизайнеры и основатели марки Доменико Дольче и Стефано Габбана лично представили ее московским клиентам. Для мужчин в московских бутиках марки с февраля 2017 г. предлагается услуга Made to Measure – пошив одежды на заказ. По индивидуальным меркам можно заказать классический костюм, смокинг, фрак, костюм-тройку, пальто, а также спортивные вещи.