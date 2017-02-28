В заброшенном кинотеатре показали спектакль «Богадельня» по Ги Дебору

В большом зале давным-давно заколоченного кинотеатра «Таллин» (полчаса от станции метро «Нагорная») снежным февральским вечером собралось около 50 зрителей на спектакле «Богадельня». Несмотря на то что событие носит официальный статус дипломного спектакля Школы нового кино (курс Юрия Муравицкого), все происходящее в темном, разбитом и холодном пространстве было организовано в добрых традициях художнического захвата – т. е. совершенно нелегально.

Режиссер Василий Березин – набирающий обороты театральный панк. За два часа публике был предъявлен дерзкий, но аккуратно скроенный коллаж из самостоятельных эпизодов, сочиненных вокруг сценария Ги Дебора «Вопли в честь де Сада». Сюжета нет – только поток сознания, только хардкор при свете фонариков. Начав с бешеного монолога полуобнаженной девушки об автоматизме человеческого существования («Мы чистим свои зубы, но чистим ли свои мысли?»), действие переключилось на личные истории артистов («В этой короне мой дед играл Ричарда III»). Центром спектакля стал аукцион, в ходе которого была продана, например, «Пустота» Ива Кляйна за тысячу рублей (вырученные деньги ритуально придали огню). Обернулось все баптистским экстазом («Я так рад, что спас меня Иисус!»), поминками автора с чипсами, «Ягуаром» и полыхающим пианино.

От хулиганской выходки «Богадельню» отличают мощная образность и ощутимая искренность актеров. Бледный джентльмен в черном (Антон Ильин) бродит среди зрителей, потерянно сообщая о том, что он ничего не способен почувствовать. А на другом эмоциональном полюсе актриса Марина Ганах брутально декламирует собственные рифмованные каскады, до крови сжимая в руке лезвие огромного ножа. Так спектакль превращается в отчаянную попытку почувствовать хоть что-нибудь по-настоящему.