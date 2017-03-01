Еврейский музей открыл выставку Филиппа Халсмана «Прыжок»

На полусотне фотографий, выставленных в Еврейском музее и центре толерантности, все герои прыгают. Заснял их в, прямо скажем, нелепых позах американский фотограф Филипп Халсман. Снимки относятся к середине 50-х гг. и ложно свидетельствуют о тотальном легкомыслии, обуявшем не только актеров и танцоров, но и людей посерьезнее.

Выставка открывается фотографией прыгнувшего на фоне черной доски с формулами «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера, физик шутит, но кажется, что прямо дьявольски. Отлично смотрятся в полете, конечно, танцоры, актеры и шоумены. Радостно подпрыгивает превративший классическую музыку в попсовую пианист Либераче, зверскую физиономию строит в полете комик Фернандель, дивно складывает ножки в пуантах балерина Тамара Туманова, Одри Хепберн и в прыжке не теряет ангельской обворожительности, а Мерилин Монро – призывной сексуальности.

Марк Шагал, Ричард Никсон, Джон Стейнбек и архитектор-функционалист Вальтер Гроппиус выглядят много хуже, но это и хорошо. Когда знаменитые, а еще лучше великие люди совершают оплошность или смешны, они зрителям роднее, ближе.

Во вступлении к выставке дочь фотографа Ирен Халсман пишет, что отец обожал соревнования и спортивные занятия и поначалу просил свои модели (он снимал портреты для различных изданий) подпрыгнуть, чтобы расслабиться. А потом понял (и это открытие принесло Халсману популярность), что в прыжке лучше всего проявляется характер человека.

Вряд ли это можно сказать о фотографии федерального судьи Лернеда Хэнда – на ней насмерть перепуганный старик. В момент съемки герою было 87 лет, и он боялся, что прыжок станет для него последним. Грейс Келли на одной из фотографий смотрится несимпатичной (гримаска ее портит) неряхой, у которой чулки морщатся, а из-под юбки видна застежка резинки. Жертвами светскости выглядят герцог и герцогиня Виндзорские: отрекся от престола – вот и прыгай теперь.

До 21 мая