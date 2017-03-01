В авантюрной драме «Золото» Мэттью Макконахи щедро демонстрирует актерский талант
- Олег Зинцов
- / Ведомости
Вот роль, в которой можно купаться, и Мэттью Макконахи делает это. Он наел себе круглый живот, бока и чудовищный зад, которым гордо поворачивается к зрителю в сцене у бассейна, говорящей практически все о его герое Кенни Уэллсе – алкоголике и придурке в погоне за американской мечтой. Перед ним стоит аккуратно одетый пожилой джентльмен, один из богатейших людей Америки, и Кенни, вдребезги пьяный и абсолютно голый, широко расставив ноги, заявляет ему, что он теперь богаче (а в бассейне сидит голая блондинка).
Вот он какой – ничего не стыдится и не боится, считает себя красивым и молодым, несмотря на лысину и живот. Он доволен собой, чертовски доволен.
К 1988 г. Кенни, потомственный старатель, унаследовавший горнодобывающую компанию отца, довел ее до грани банкротства. Он перенес офис в бар (так удобнее и дешевле) и не просыхает ни на минуту. Но в одну из ночей, приняв два литра виски, видит дивный сон об Индонезии. Проснувшись, Кенни хватает с тумбочки золотые часы своей любимой, официантки Кей (Брайс Даллас Ховард), закладывает их и покупает билет на ближайший рейс в Джакарту. Где встречается с геологом Майклом Акостой (Эдгар Рамирес), который тоже на мели, но смотрит на Кенни как на безумца, когда тот, пьяный и помятый, обещает ему инвестиции.
Мэттью Макконахи, обладатель атлетической фигуры, для роли в «Золоте» испортил ее до безобразия. Он набрал больше 20 кг, пожирая чизбургеры, запивая их пивом и молочными коктейлями. Но это не самый впечатляющий набор веса: Роберт Де Ниро для роли в «Бешеном быке» потолстел на 27 кг.
И все-таки они едут в ту самую долину, которую Кенни видел во сне. Кенни пишет договор на салфетке, находит деньги на рабочих и оборудование. Они начинают копать. Золота нет. Но у Майкла Акосты есть терпение, а у Кенни Уэллса вера. И его ничем не убить – ни виски, ни малярией: провалявшись несколько недель в бреду, однажды утром он просыпается, видит Майкла, и тот говорит: да.
Это только начало истории о золотой жиле, которую объявляют крупнейшим месторождением десятилетия. Акции компании Уэллса стремительно растут, главные отраслевые игроки пытаются стать его партнерами, при этом презирая как алкоголика и неотесанного провинциала, не имеющего понятия о манерах и правилах поведения в большом бизнесе. Кенни распирает от самодовольства, он купается в деньгах. И глядя на все, что он вытворяет, зритель, конечно, не может не думать, что это плохо кончится. Тем более что Кенни рассказывает эту историю ребятам из ФБР.
Несмотря на все авантюрные подробности интриги и присутствие других персонажей, один из которых (Акоста) почти равноправен с главным героем, «Золото» похоже на аттракцион, состоящий исключительно в том, чтобы демонстрировать талант Мэттью Макконахи. Настолько щедрый, что кажется, будто актер стоит посреди пейзажа или декорации (будь то индонезийские джунгли или нью-йоркская биржа) и разбрасывает, разбрасывает вокруг конфетти, денежные знаки и золотую пыль, поминутно откупоривая шампанское и пуская фейерверки. Даже не хочется поинтересоваться, кто тут режиссер. Потому что это просто бенефис в жанре «смотрите, как я умею!». То есть Макконахи распирает совершенно так же, как его героя, что, наверное, уместно и даже не лишено обаяния, но места на что-то еще в фильме не остается, да, видимо, и не предполагалось. Тут можно вспомнить «Волка с Уолл-стрит», в котором Леонардо Ди Каприо перло не меньше, но он не производил впечатление отдельно стоящего фонтана.
Ну ладно, Макконахи – интересный фонтан.-
В прокате со 2 марта