В авантюрной драме «Золото» Мэттью Макконахи щедро демонстрирует актерский талант

Вот роль, в которой можно купаться, и Мэттью Макконахи делает это. Он наел себе круглый живот, бока и чудовищный зад, которым гордо поворачивается к зрителю в сцене у бассейна, говорящей практически все о его герое Кенни Уэллсе – алкоголике и придурке в погоне за американской мечтой. Перед ним стоит аккуратно одетый пожилой джентльмен, один из богатейших людей Америки, и Кенни, вдребезги пьяный и абсолютно голый, широко расставив ноги, заявляет ему, что он теперь богаче (а в бассейне сидит голая блондинка).

Вот он какой – ничего не стыдится и не боится, считает себя красивым и молодым, несмотря на лысину и живот. Он доволен собой, чертовски доволен.

К 1988 г. Кенни, потомственный старатель, унаследовавший горнодобывающую компанию отца, довел ее до грани банкротства. Он перенес офис в бар (так удобнее и дешевле) и не просыхает ни на минуту. Но в одну из ночей, приняв два литра виски, видит дивный сон об Индонезии. Проснувшись, Кенни хватает с тумбочки золотые часы своей любимой, официантки Кей (Брайс Даллас Ховард), закладывает их и покупает билет на ближайший рейс в Джакарту. Где встречается с геологом Майклом Акостой (Эдгар Рамирес), который тоже на мели, но смотрит на Кенни как на безумца, когда тот, пьяный и помятый, обещает ему инвестиции.

Сколько в килограммах Мэттью Макконахи, обладатель атлетической фигуры, для роли в «Золоте» испортил ее до безобразия. Он набрал больше 20 кг, пожирая чизбургеры, запивая их пивом и молочными коктейлями. Но это не самый впечатляющий набор веса: Роберт Де Ниро для роли в «Бешеном быке» потолстел на 27 кг.

И все-таки они едут в ту самую долину, которую Кенни видел во сне. Кенни пишет договор на салфетке, находит деньги на рабочих и оборудование. Они начинают копать. Золота нет. Но у Майкла Акосты есть терпение, а у Кенни Уэллса вера. И его ничем не убить – ни виски, ни малярией: провалявшись несколько недель в бреду, однажды утром он просыпается, видит Майкла, и тот говорит: да.

Это только начало истории о золотой жиле, которую объявляют крупнейшим месторождением десятилетия. Акции компании Уэллса стремительно растут, главные отраслевые игроки пытаются стать его партнерами, при этом презирая как алкоголика и неотесанного провинциала, не имеющего понятия о манерах и правилах поведения в большом бизнесе. Кенни распирает от самодовольства, он купается в деньгах. И глядя на все, что он вытворяет, зритель, конечно, не может не думать, что это плохо кончится. Тем более что Кенни рассказывает эту историю ребятам из ФБР.

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Несмотря на все авантюрные подробности интриги и присутствие других персонажей, один из которых (Акоста) почти равноправен с главным героем, «Золото» похоже на аттракцион, состоящий исключительно в том, чтобы демонстрировать талант Мэттью Макконахи. Настолько щедрый, что кажется, будто актер стоит посреди пейзажа или декорации (будь то индонезийские джунгли или нью-йоркская биржа) и разбрасывает, разбрасывает вокруг конфетти, денежные знаки и золотую пыль, поминутно откупоривая шампанское и пуская фейерверки. Даже не хочется поинтересоваться, кто тут режиссер. Потому что это просто бенефис в жанре «смотрите, как я умею!». То есть Макконахи распирает совершенно так же, как его героя, что, наверное, уместно и даже не лишено обаяния, но места на что-то еще в фильме не остается, да, видимо, и не предполагалось. Тут можно вспомнить «Волка с Уолл-стрит», в котором Леонардо Ди Каприо перло не меньше, но он не производил впечатление отдельно стоящего фонтана.

Ну ладно, Макконахи – интересный фонтан.-

В прокате со 2 марта