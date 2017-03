Часовые тенденции Салона SIHН-2017

Все предыдущие годы своего существования SIHH допускал в свои залы только профессионалов часового рынка – производителей, продавцов и журналистов – по предварительным приглашениям. Но в этом году SIHH, вновь увеличивший число марок-участников (c 24 до 30, добавились бренды группы Kering – Girard-Perregaux и Ulysse Nardin, – а также пять независимых марок), впервые открыл свои двери для всех желающих – для свободного посещения была отведена пятница, но право войти и увидеть часы стоимостью до 1,6 млн швейцарских франков было оценено в 70 франков. А посмотреть знатокам и любителям было на что.

Будущее Richemont Group

Естественно, больше всего разговоров на салоне было посвящено грядущей реорганизации Richemont Group. Основной владелец Richemont Йохан Руперт решил с 1 апреля 2017 года упразднить пост гендиректора группы и разделить свою империю на два подразделения: «ювелирно-часовое» и «прочие бизнесы», которые возглавят в статусе со-гендиректоров, соответственно, Джордж Керн (нынешний руководитель IWC) и Жером Ламбер (нынешний гендиректор Montblanc). В часовое подразделение Richemont вошли бренды A. Lange & Sohne, Baume & Mercier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Officine Panerai, Piaget, Roger Dubuis, Vacheron Constantin, в «прочие бизнесы» – Alfred Dunhill, Chloe, Lancel, Montblanc. Марки Cartier и Van Cleef & Arpels сохранили автономность, их гендиректора войдут в новый совет директоров Richemont Group.

До настоящего момента бренды Richemont Group существовали независимо, и даже конкурировали друг с другом. Но в будущем ситуация изменится, рассказал «Ведомости. Как потратить» Джорж Керн: Richemont должна активнее действовать как группа, основные области синергии – дистрибуция и логистика, но не разработка и производство.

Звезды SIHH-2017

Пожалуй, самые яркие часы салона этого года демонстрировались на стенде Van Cleef & Arpels – Lady Arpels Papillon Automat. Это часы с редчайшим в современном часовом искусстве трехмерным автоматоном. Начало в 2013 г. положила марка Jaquet Droz, явившая миру наручные часы Charming Bird – миниатюрная птичка в этих часах машет крылышками, вращается вокруг своей оси да еще и поет!

В 2015 г. Richard Mille показала часы RM 19-02 Tourbillon Fleur с раскрывающимся цветком-турбийоном. Ей в том же году часами Lady 8 Flower ответила Jaquet Droz: эти часы также украшены раскрывающимся цветком, в котором прячется бриллиант.

И вот теперь мир удивили часовщики Van Cleef & Arpels. В корпус наручных часов диаметром 40 мм и толщиной 14,5 мм они умудрились вместить драгоценную бабочку с крылышками высотой 7 мм. Чтобы заставить бабочку двигаться, надо нажать на кнопку на отметке 8 часов. Но чудо в том, что бабочка способна махать крылышками и самостоятельно: она в произвольном режиме «оживает» 19 раз в час. Причем бабочка является и одновременно индикатором физической активности своей владелицы: если хозяйка за истекший период двигалась мало, бабочка взмахнет крыльями только раз. Если больше – то два или три раза. Если же хозяйка ходила много, и часы завелись до максимума, то бабочка порадует свою владелицу четырьмя взмахами. У создателя часов Николя Стадлера ушло на их разработку 3,5 года (до этого Стадлер восемь лет отработал в в компании Жана-Марка Видеррешта Agenhor, создавшей многие знаменитые часы для Van Cleef & Arpels, в частности, Feerie и Pont des Amoureux). Новый шедевр Van Cleef & Arpels оценила в 250 000 евро без налогов.

Марка Vacheron Constantin, в прошлом году потрясшая мир самыми сложными карманными часами в истории Les Ateliers Cabinotiers Ref. 57260 с 57 усложнениями, в этом году продолжила демонстрацию творческой мощи своих конструкторов. Новые часы выпускаются под суббрендом Les Cabinotiers (не путать с Les Ateliers Cabinotiers, – эти часы создаются только по индивидуальным заказам). Модель Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand Complication 3600 насчитывает 23 усложнения, включая время восхода и захода Cолнца, дни солнцестояния и равноденствия, знаки зодиака и индикатор приливов и отливов. Это самые сложные наручные часы в истории Vacheron Constantin, их стоимость – «чуть менее 1 млн евро».

Van Cleef & Arpels Одни из самых ярких часов салона этого года Lady Arpels Papillon Automat 1/2 Vacheron Constantin Модель Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand Complication 3600 - самые сложные наручные часы в истории Vacheron Constantin, их стоимость – «чуть менее одного миллиона евро» 2/2

Еще одна премьера на стенде Vacheron Constantin – модель Les Cabinotiers Symphonia Grande Sonnerie, первые в истории марки часы с минутным репетиром и большим боем, т. е. способные самостоятельно отбивать четверти часа и часы. Типы боя (большой, малый или тишина) переключаются поворотом безеля, цена Les Cabinotiers Symphonia Grand Sonnerie – 800 000 евро без налогов.

Стенд A.Lange & Soehne по традиции украшала большая модель самых сложных часов марки этого года. В 2017 г. это Tourbograph Perpetual Pour Le Merite – часы с вечным календарем, турбийоном, сплит-хронографом и фузеей, обеспечивающей равномерную передачу энергии от заводного барабана на спуск. A.Lange & Soehne сможет собирать в лучшем случае один Tourbograph в месяц, но уже в первый день работы SIHH на эту модель было получено 38 заказов.

Но директор A.Lange & Soehne Вильгельм Шмидт в дни выставки носил другую новинку – Zeitwerk Decimal Strike – знаменитые часы саксонской марки с цифровой индикацией часов и минут. Но в новую модель добавлен механизм боя – причем не традиционный для часовой индустрии бой четвертей, а 10-минутный бой. Шмидт не скрывал своего удовольствия от новинки: «Механизм боя – очень полезное усложение: сразу слышишь, что прошло 10 минут, и понимаешь, как быстро летит время. И это очень деликатный способ дать понять собеседнику, что время его аудиенции прошло – вместо того чтобы постоянно смотреть на часы».

A.Lange & Soehne Tourbograph Perpetual Pour Le Merite – самые сложные часы A.Lange & Soehne в 2017 г. 1/2 H.Moser & Cie Swiss Mad Watch – часы-объект современного искусства и одновременно политический манифест 2/2

Марка H.Moser & Cie., после приобретения ее семьей Жоржа Мейлана (бывшего гендиректора Audemars Piguet) обрела второе дыхания. Получивший H.Moser в управление Эдуар Мейлан, сын Жоржа, доказывает, что он талантливый руководитель, маркетолог и даже шоумен. В прошлом году шуму наделали часы Swiss Alp Watch – модель с классическим механизмом H.Moser & Cie с ручным заводом, но пародирующая форму Apple Watch. В этом году Мейлан пошел еще дальше и представил модель Swiss Mad Watch – часы-объект современного искусства и одновременно политический манифест. Швейцарская часовая промышленность в кризисе, и чтобы помочь производителям справиться с ним, местные власти снизили с 1 января 2017 г. минимально допустимую долю швейцарских компонентов в часах Swiss Made до 60%. Протестуя против этого решения, H.Moser & Cie разработала 100-процентно швейцарские часы: корпус в них создан из швейцарского сыра Vacherin Mont d’Or и композитного материала в пропорции 50/50 (не пахнет и не царапается, корреспондент КП проверял), ремешок – из шкуры швейцарской коровы, механизм – естественно, собственный – HMC 327. Этот артефакт Мейлан оценил в символические 1081291 франков (сумма повторяет дату образования Швейцарской конфедерации – 1.08.1291), обещая отправить вырученную сумму в фонд поддержки независимых производителей часовых комплектующих. В борьбу за право обладания Swiss Mad Watch включились три коллекционера, каждый предложил больше 100 000 франков (серийные золотые часы H.Moser с тем же механизмом стоят около 20 000 франков) после чего марка решила выставить часы на аукцион.

Самые дорогие часы

За титул самых дорогих часов SIHH-2017 поспорили Piaget и Audemars Piguet. Первая привезла в Женеву уникальную модель Gouverneur High Jewellery Jumping Hours – первые в мире часы с прыгающим часом, в которых индикация часов и минут совмещена в едином окошке. На создание этого калибра, по словам директора по часовым разработкам Piaget Франка Тузо, потребовалось пять лет. Обильно украшенные бриллиантами (70,88 карата), часы Gouverneur High Jewellery Jumping Hours оценены в 1,6 млн швейцарских франков без налогов. Но будут выпускаться версии и без бриллиантов.

1,6 млн швейцарских франков (но с учетом налогов) просит за свою уникальную ювелирную модель Diamond Outrage марка Audemars Piguet: на украшение этих часов ушло 9923 круглых бриллиантов (50 карат) и 350 бриллиантов багетной огранки (15,85 карата). Существует и несколько менее дорогая версия Diamond Outrage – украшенная не бриллиантами, а сапфирами, шести различных тонов.

Марка GreubelForsey оценила свою модель Grande Sonnerie с минутным репетиром, большим боем и фирменным для марки наклонным турбийоном в 1,45 млн франков без налогов.

Audemars Piguet Модель Diamond Outrage - продолжение коллекции уникальных ювелирных часов, начатой Audemars Piguet в 2015 г. Diamond Outrage, с браслетом, украшенным 360 бриллиантами багетной и круглой огранки общим весом 66 каратов, оценена в 1,6 млн евро 1/13 Greubel Forsey Первые часы с большим боем мануфактуры Greubel Forsey - одни из самых сложных и дорогих, созданных Робером Гребелем и Стивеном Форси. Ежегодно будет выпускаться от пяти до восьми экземпляров Grande Sonnerie, цена каждого - 1,450 млн швейцарских франков плюс налоги 2/13 H. Moser & Cie Символичная модель H. Moser & Cie. Swiss Mad Watch демонстрирует главные ценности Швейцарии: корпус сделан из швейцарского сыра и композитного высокопрочного материала, ремешок - из шкуры коровы, циферблат напоминает швейцарский флаг. Цена часов - 1 081 291 франк - тоже символична: это отсылка к дате подписания швейцарской Федеративной хартии 1 августа 1291 г. Часы созданы в единственном экземпляре, приобрести их изъявили желание уже три потенциальных покупателя 3/13 Vacheron Constantin Самые сложные наручные часы в истории Vacheron Constantin — Les Cabinotiers Celestia с двумя циферблатами и 23 усложнениями. Часы изготовлены в единственном экземпляре по индивидуальному заказу и стоят, по словам представителей марки, «чуть дешевле миллиона евро» 4/13 Richard Mille Средняя розничная цена часов Richard Mille – 170 000 евро, причем выпускает (и продает) такие часы Ришар Милль не десятками и даже не сотнями, а тысячами. Новинка Richard Mille McLaren F1 Tourbillon RM50-03/01, созданная совместно с McLaren, стоит почти в десять раз дороже: 980 000 франков плюс налог. Высокая стоимость часов объясняется использованием нестандартного материала: впервые в индустрии корпус часов изготовлен из графена - материала, за «передовые опыты» с которым российским ученым А. К. Гейму и К. С. Новосёлову была присуждена Нобелевская премия по физике за 2010 г. Всего будет выпущено 75 экземпляров таких часов 5/13 A. Lange & Söhne Хронограф A. Lange & Söhne Tourborgaph Perpetual Pour Le Merite с вечным календарем, индикаторами даты, дня недели, месяца и фазы Луны стоимостью 480 000 евро будет создан в количестве 50 экземпляров. Уже в первый день работы SIHH-2017 мануфактура получила на новую модель 38 заказов 6/13 Cartier Часы Rotonde de Cartier с минутным репетиром и двойным турбийоном представлены в корпусе из титана, заводная головка увенчана синим сапфиром в форме кабошона. В течение нескольких лет будет выпущено 50 экземпляров часов, цена каждого - 420 000 eвро плюс налог 7/13 Roger Dubuis Корпус, безель, задняя крышка и заводная головка часов Roger Dubuis Excalibur Quatuor Cobalt Micromelt покрыты сплавом кобальта и хрома, производимым по технологии Micromelt. Этот материал на 100% биологически совместим, прочен и устойчив к коррозии благодаря мгновенному образованию защитной пленки. Модель будет выпущена лимитированной серией из восьми экземпляров, стоимость каждого — 390 000 швейцарских франков 8/13 Speake-Marin Часы Speake-Marin Piccadilly Crazy Skulls за 388 800 франков оснащены 60-секундным турбийоном, минутным репетиром и автоматоном: при активации репетира черепа разъезжаются и становится виден турбийон (как на фото) 9/13 Ulysse Nardin Циферблат минутного репетира North Sea Minute Repeater от Ulysse Nardin в корпусе из розового золота выполнен в технике выемчатой эмали. Сюжет - добыча «черного золота». Стоимость модели - 295 000 швейцарских франков 10/13 Girard-Perregaux Главное украшение часов Planetarium Tri-axial Girard-Perregaux - расписанный вручную вращающийся глобус. Рисунок на миниатюрном земном шаре (изготовленном из титана) - карта XVII-XVIII вв. Цена модели - 273 100 швейцарских франков плюс НДС 11/13 Montblanc Хронограф Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon Rattrapante отражает время двух часовых поясов, оснащен индикатором день/ночь, малым секундным счетчиком и 30-минутным счетчиком. Лимитированная серия состоит из восьми моделей, стоимость каждой - 270 000 евро 12/13 Van Cleef & Arpels Дамские часы Lady Arpels Papillon Automate от Van Cleef & Arpels за 250 000 евро украшены «живой» бабочкой. Бабочка произвольно «оживает» 19 раз в час и взмахивает крыльями от одного до четырех раз в зависимости от активности обладательницы и оставшегося запаса хода. По желанию механизм взмаха крыльев можно привести в движение с помощью заводной головки, установленной на отметке «восемь часов» 13/13

Новые идеи и материалы

Ulysse Nardin, впервые в этом году выставлявшаяся на SIHH, помимо новых моделей регулярной коллекции привезла в Женеву концептуальные часы Innovision Two, демонстрирующие новые перспективные разработки марки. Часы Innovision One были показаны в 2007 г., и из 10 новых технических решений, примененных в тех часах, восемь позднее стали применяться в серийных моделях, сами же Innovision One так и остались в статусе концепта. Та же участь ждет и Innovision Two – они тоже не поступят в продажу. Но в них тоже 10 новых технологий – в частности, в механизме вообще нет камней, даже противоударная система обошлась без них; многие из этих технологий будут запатентованы станут доступны в серийных часах Ulysse Nardin.

Ришар Милль, заслуживший репутацию первооткрывателя многих новых материалов для часовой промышленности, в этом году приготовил новый сюрприз: часы RM 50-03 Tourbillon Split Seconds Chronograph Ultralight McLaren F1, корпус и ремешок которых изготовлены с применением... графена. Способ получения этого материала, представляющего собой одноатомный слой углерода, открыли в 2004 г. в Манчестерском университете русские физики Андрей Гейм и Константин Новоселов (за что в 2010 г. получили Нобелевскую премию). Графен обладает повышенной прочностью и превосходит все известные материалы по теплопроводности. Милль говорит, что благодаря сотрудничеству с Манчестерским университетом, компаниями McLaren Applied Technologies и North Thin Ply Technology (NTPT) был найден способ введения графена в карбон TPT.

Карбон TPT создается путем разделения углеродных волокон и насчитывает 600 слоев параллельно расположенных нитей. Эти слои, толщина каждого из которых не превышает 30 микрон, наполняют полимером, содержащим графен. Затем их переплетают вместе, изменяя направление нитей между слоями на 45° и нагревают до температуры 120° под давлением 6 бар. Получившийся в результате материал – твердый, легкий, и имеющий характерную волнообразную текстуру – Милль назвал Graph TPT. Для сверхлегкого корпуса часов был разработан (совместно с Джулио Папи) самый легкий механический хронограф в мире – его вес всего 7 г, а общий весь часов в сборе с учетом ремешка – 40 г. Пока заявлено о выпуске 75 экземпляров графеновых часов McLaren F1 (хотя Richard Mille и McLaren подписали 10-летний контракт о сотрудничестве) ценой 980 000 франков без налогов.

Ulysse Nardin Часы Innovision Two демонстрируют новые разработки Ulysse Nardin 1/3 Richard Mille Корпус и ремешок RM 50-03 Tourbillon Split Seconds Chronograph Ultralight McLaren F1 изготовлены с применением графена 2/3 Panerai Panerai представила часы LAB-ID Luminor 1950 Carbotech в композитном корпусе и с новым механизмом, не требующим жидкой смазки 3/3

Panerai также представила новые часы в композитном корпусе и с новым механизмом, не требующим жидкой смазки – LAB-ID Luminor 1950 Carbotech. Корпус часов изготовлен из композита, представляющего собой слои углеволокна, спресованные при высокой температуре с полиэфирэфиркетоном (PEEK). Carbotech легче, чем титан или керамика и более устойчив к внешним воздействиям, заявляет Panerai. Для нового композитного корпуса также был создан новый механизм, мосты и платина которого также из композита. Так как смазка механизму не требуется, Panerai предлагает на LAB-ID Luminor 1950 Carbotech 50-летнюю гарантию, и обещает произвести 50 таких часов по цене 50 000 евро за штуку.

Девичьи игрушки

Cartier, в прежние годы выставлявшая на SIHH по сотне новых моделей и более, при новом гендиректоре компании Сириле Виньероне (вступившем в должность в январе 2016 года) уменьшила размах: теперь счет новинок идет «всего» на десятки. Главный запуск главной марки Richemont Group – новая версия дамских часов Panthere de Cartier (впервые представленных в 1983 г.). Новые кварцевые Panthere de Cartier будут выпускаться в двух размерах – 22 х 30 и 27 х 35 мм – на интегрированном металлическом браслете. Цена стартует с 3200 евро за версию в стали и до 113 000 евро за золотые часы, полностью украшенные бриллиантами.

У IWC на долю дамских часов приходится менее 20% продаж, рассказал «Ведомости.Как Потратить» вступающий с 1 апреля в должность гендиректора Крис Грейнджер, но марка намерена серьезно развивать это направление. Поэтому в 2017 г., когда впервые после 2007 г. перезапускается коллекция Da Vinci, основной фокус сделан на дамских часах. Стоимость часов с автоматическим заводом и указателем фаз луны в стальном корпусе диаметром 36 мм начинается от 5600 франков.

Cartier Главный запуск Cartier – новая версия часов Panthere de Cartier, впервые представленных в 1983 г. 1/3 IWC IWC в 2017 г., когда впервые после 2007 г. перезапускается коллекция Da Vinci 2/3 Jaeger-leCoultre Модель Rendez-Vous стала второй по популярности у Jaeger-leCoultre 3/3

У Jaeger-leCoultre в этом году тоже особое внимание дамским часам, отлично продаются все модели часов с указателем фаз Луны, говорит директор по маркетингу марки Стефан Бельмон. Но успех Jaeger-leCoultre в Азии привел к тому, что средние цены на часы марки очень выросли, поэтому на своих традиционных рынках – в частности, в Европе, Jaeger-leCoultre начала терять клиентов. Поэтому в этом году марка сделала особый акцент на европейских покупателях, предложив много моделей в стали, говорит Бельмон, в том числе своей культовой модели – Reverso. Тем временем второй по популярности моделью Jaeger-leCoultre стала дамская Rendez-Vous, хотя она появилась только пять лет назад (Reverso в прошлом году отметила 85-летие).

Символы мужества

Montblanc перепозиционирует свою коллекцию TimeWalker – теперь это будут «профессиональные спортивные часы». «Коллекция TimeWalker была запущена 10 лет назад и с течением времени потребовалась коррекция, – объясняет вице-президент Montblanc по маркетингу Йенс Хеннинг Кох. – Они были спортивными часами, но мы решили сделать их профессиональными спортивными часами. TimeWalker – это часы, вдохновленные автогонками, авиаторских или дайверских часов в ней не предполагается». В новой коллекции TimeWalker – часы на любой кошелек: начиная с модели с автоподзаводом за 2990 евро до TimeWalker Chronograph 1000 (способные замерять время с точностью до 1/1000 с) за 175 000 евро. В коллекции особо выделяется брутальный однокнопочный хронограф TimeWalker Rally Timer с винтажным механизмом Minerva.

Естественно, автомобильную тему эксплуатируют не только гамбургская марка. Так, Parmigiani в рамках продолжающегося сотрудничества с Bugatti представила хронограф Aérolithe Performance – с точностью измерения до ¼ с и с кнопками, расположенными с правой стороны и интегрированными в ушки часов.

У Baume & Mercier – с 2015 г. кооперация с американской Carroll Shelby Company, результатом которой в этом году стал хронограф Clifton Club Shelby Cobra, окрашенный в бело-голубые цвета купе Shelby Cobra Daytona, ставшего в 1964 г. первым американским автомобилем, победившим в гонке «24 часа Ле Мана» (в зачете одноклассников).

Montblanc Montblanc перепозиционирует свою коллекцию TimeWalker – теперь это будут «профессиональные спортивные часы» 1/5 Parmigiani Parmigiani в рамках продолжающегося сотрудничества с Bugatti представила хронограф Aérolithe Performance 2/5 Baume & Mercier Результатом кооперации Baume & Mercier с американской Carroll Shelby Company стал хронограф Clifton Club Shelby Cobra 3/5 Roger Dubuis Ремешок Excalibur Spider Pirelli изготовлен с использованием настоящей резина из покрышки для гоночного болида F1 4/5 Girard-Perregaux Модель Laureato, Girard-Perregaux 5/5

Girard-Perregaux после нескольких лет отсутствия вернулась на SIHH с двумя обширными коллекциями – Laureato и Bridges. Модель Neo Bridges имеет не классические для Girard-Perregaux три, а лишь два моста, и на одном из них размещается колесо баланса, «замаскированное» под турбийон. Что позволило опустить цену на новинку на порядок: до 22 500 франков с учетом налогов.

Roger Dubuis начала сотрудничество с итальянской шинной маркой Pirelli – эксклюзивным поставщиком покрышек для «Королевских автогонок» Formula 1. Модель Excalibur Spider Pirelli щеголяет ярко-синими безелем и ремешком, в котором использована настоящая резина из покрышки для гоночного болида F1.

Маленькие, да удаленькие

Организаторы SIHH стремятся уйти от имиджа «выставки Richemont Group» и в последние годы последовательно расширяют представительство маленьких независимых часовых марок. В этом году добавились Groenefeld, MCT, Ressence, Romain Jerome и Speak-Marin.

Питер Спик-Марин для своего дебюта на женевском салоне приготовил серьезные новинки, в том числе минутный репетир – собственной разработки, утверждает мастер. Репетир Picadilly Crazy Skulls не простой, а с автоматонами: при активации боя черепа цифра XII «ломается», а черепа на отметке «6 часов» разъезжаются, открывая парящий турбийон.

Speake-Marin Репетир Picadilly Crazy Skulls оснащен автоматонами 1/2 MB&F Horological Machine N 7 – HM7 Aquapod задуманы как «часы-медуза» 2/2

Макс Бюссер не устает удивлять любителей часовой механики. Его новая модель MB&F HM7 Aquapod выделяется сферической индикацией часов и минут, а на верхушке купола механизма расположился парящий турбийон. Есть сферическая индикация и у новой модели Christophe Claret Maestro – не часов и минут, но даты.

Кари Вутилайнен создал новые классически-безупречные часы. Правда, модель Voutilainen Vingt-8 «классическая» только на вид: механизм часов с вращающейся внешней частью циферблата спроектирован таким образом, что каждые полчаса часовая и минутная стрелки оказываются под углом 180 градусов друг к другу, а каждый час сливаются.

Жизнь в центре города

После того как маленькие независимые марки, традиционно представлявшие свои новинки в женевских отелях в дни SIHH, получили выставочные площади на салоне, часовой пейзаж в городе серьезно поредел.

Франсуа Поль Журн каждый раз показывает свои новинки у себя на мануфактуре, находящейся в центре Женевы. Главная новинка этого года – последняя в трилогии коллекционная модель Vagabondage III, выделяющаяся цифровой индикацией минут и… секунд! Всего будет сделано 68 часов в корпусе из розового золота и 69 – в корпусе из платины, приоритетное право покупки новинок получат владельцы Vagabondage I и II, но сначала они должны будут доказать, что по-прежнему владеют двумя первыми версиями.

Bovet в честь своего 195-летия разработал модель Virtuoso VIII – с большой датой и парящим турбийоном. Будет выпущено 950 экземпляров в золотом корпусе и 1000 – в платиновом.

Bulgari привезла в Женеву среди прочих новинок свои знаменитые дамские часы Serpenti, на этот раз выпущенные в керамике. Очень эффектные часы оценены в 6500 и 7800 франков (более дорогая версия – с золотым безелем).

Hublot вместе со своим партнером Ferrari активно отмечает 70-летие итальянской гоночной марки. Юбилейные часы Big Bang Ferrari будут выпускаться в трех вариантах корпуса – титановом, золотом или углепластиковом.

Zenith основные новинки приберег для базельской выставки, а в Женеве показал хронограф El Primero 36 000 VpH в корпусе из черного анодированного алюминия.