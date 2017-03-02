В прокат вышел «Логан» – самый кровавый и печальный фильм из серии о людях Икс

Тут, с одной стороны, кровища, а с другой – кровинушка: у Росомахи появилась лапочка-дочка. Угрюмая, конечно, с коготочками, вся в генетического отца, который ее долго не хочет признавать, но постепенно, понятно, привязывается.

Третий в этой странной семье – дедушка, он знаком всем, кто видел хоть одну серию «Людей Икс». Это профессор Ксавьер (Патрик Стюарт), величайший телепат и учитель мутантов, но теперь ему под 90 и подступает деменция. А как замечает один плохой парень, попробуйте только представить в деменции самый опасный мозг планеты. Поэтому Росомаха держит Ксавьера в заброшенном бункере и кормит таблетками, а приступ острого психоза купирует уколом.

Сам Росомаха тоже плох: он спивается, стал слаб глазами и утратил способность к регенерации тканей. Все как у людей, разве что когти стальные пока не заржавели. Мутанты тоже стареют, и вот все «сверх» уходит, остается человеческое. Даже Росомахой героя Хью Джекмана в этом фильме почти не называют, он тут Логан. Водит лимузин (свадьбы, похороны), от бессонницы глушит виски. Пока однажды на заднее сиденье лимузина не подсаживается незнакомец с механической рукой (Бойд Холбрук), заявляя, что ищет кое-кого, кто ищет Росомаху.

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Сценарий «Логана» основан сразу на трех историях из вселенной «Людей Икс»: «Старик Логан», «Резня мутантов» и «Икс-23». Но есть еще одна, и тоже тройная, сюжетно-жанровая подложка: говорят, проснувшись как-то с похмелья в 4 утра, Хью Джекман схватил диктофон и сказал, что третий фильм о Росомахе должен быть соединением «Рестлера», «Шейна» и «Непрощенного». То есть картины о постаревшем борце и двух вестернов – классического (1953) и иствудовской исповедальной рефлексии о жанре (1992). И режиссер Джеймс Мэнголд принял эту идею. «Я был очень плохим», – повторяет Логан вслед за героем Клинта Иствуда. А маленькая девочка-росомаха Лора (Дафни Кин) выносит первую мораль из случайно увиденного по телевизору «Шейна». Так новая мифология мутантов, исчерпав возможности социального комментария (толерантность к Другому и проблема его инклюзии в общество), встраивается в краеугольный американский миф о ковбоях. Неслучайно один из эпизодов «Логана» повторяет в миниатюре базовый сюжет вестерна – защиту одинокого ранчо, в котором живет добродетельная семья, не желающая отдавать свою землю алчным захватчикам.

Коммерческий риск Режиссер Джеймс Мэнголд сказал Хью Джекману, что урежет ему гонорар, раз тот так настаивает на жестких сценах, из-за которых фильм получит прокатный рейтинг R, снижающий коммерческий потенциал картины. Считалось, что успех комикса «Дэдпул», снабженного тем же рейтингом, убедил Мэнголда и студию 20th Century Fox рискнуть, но один из продюсеров фильма опроверг этот слух, заявив, что все было сделано так, как изначально и планировалось.

Укорененность в мифе не мешает «Логану» быть самым приземленным, человечным и, если угодно, реалистичным из фильмов фантастической вселенной «Людей Икс». По меркам супергеройского жанра в нем минимум спецэффектов (и, к счастью, наконец-то нет опостылевшего 3D). Разве что когда напрягает мозги старый Ксавьер, изображение начинает то плыть, то трястись, все люди в кадре столбенеют и только Логан с выражением адского страдания на лице продирается сквозь сгустившийся медленный воздух, расчищая когтями путь.

Никогда прежде работа этих когтей не была показана так подробно: кровавого мяса в «Логане» без малого как в «Игре престолов», все виды повреждений, какие могут нанести человеческой плоти тройные длинные лезвия, явлены крупным планом. Такое в супергеройских фильмах, рассчитанных на детей, тоже не принято. Поэтому в нашем прокате «Логан» снабжен возрастным ограничением «18+», а в Америке – рейтингом R (дети до 17 только со взрослыми): до него литера R сопровождала названия всего четырех кинокомиксов про супергероев – трех «Блейдов» и «Дэдпула».

Но «Логан» – взрослый фильм не только из-за насилия. Он во всех смыслах прощальный. А для поколения, выросшего на «Людях Икс», наверное, и вовсе душераздирающий, как для людей постарше – звучащая в трейлере фильма песня Hurt в исполнении великого Джонни Кэша (о старости, депрессии и сожалениях). Вы там не плачьте в конце, все ведь когда-то кончается.

В прокате со 2 марта