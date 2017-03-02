В прокат вышел «Логан» – самый кровавый и печальный фильм из серии о людях Икс
- Олег Зинцов
- / Ведомости
Тут, с одной стороны, кровища, а с другой – кровинушка: у Росомахи появилась лапочка-дочка. Угрюмая, конечно, с коготочками, вся в генетического отца, который ее долго не хочет признавать, но постепенно, понятно, привязывается.
Третий в этой странной семье – дедушка, он знаком всем, кто видел хоть одну серию «Людей Икс». Это профессор Ксавьер (Патрик Стюарт), величайший телепат и учитель мутантов, но теперь ему под 90 и подступает деменция. А как замечает один плохой парень, попробуйте только представить в деменции самый опасный мозг планеты. Поэтому Росомаха держит Ксавьера в заброшенном бункере и кормит таблетками, а приступ острого психоза купирует уколом.
Сам Росомаха тоже плох: он спивается, стал слаб глазами и утратил способность к регенерации тканей. Все как у людей, разве что когти стальные пока не заржавели. Мутанты тоже стареют, и вот все «сверх» уходит, остается человеческое. Даже Росомахой героя Хью Джекмана в этом фильме почти не называют, он тут Логан. Водит лимузин (свадьбы, похороны), от бессонницы глушит виски. Пока однажды на заднее сиденье лимузина не подсаживается незнакомец с механической рукой (Бойд Холбрук), заявляя, что ищет кое-кого, кто ищет Росомаху.
Сценарий «Логана» основан сразу на трех историях из вселенной «Людей Икс»: «Старик Логан», «Резня мутантов» и «Икс-23». Но есть еще одна, и тоже тройная, сюжетно-жанровая подложка: говорят, проснувшись как-то с похмелья в 4 утра, Хью Джекман схватил диктофон и сказал, что третий фильм о Росомахе должен быть соединением «Рестлера», «Шейна» и «Непрощенного». То есть картины о постаревшем борце и двух вестернов – классического (1953) и иствудовской исповедальной рефлексии о жанре (1992). И режиссер Джеймс Мэнголд принял эту идею. «Я был очень плохим», – повторяет Логан вслед за героем Клинта Иствуда. А маленькая девочка-росомаха Лора (Дафни Кин) выносит первую мораль из случайно увиденного по телевизору «Шейна». Так новая мифология мутантов, исчерпав возможности социального комментария (толерантность к Другому и проблема его инклюзии в общество), встраивается в краеугольный американский миф о ковбоях. Неслучайно один из эпизодов «Логана» повторяет в миниатюре базовый сюжет вестерна – защиту одинокого ранчо, в котором живет добродетельная семья, не желающая отдавать свою землю алчным захватчикам.
Режиссер Джеймс Мэнголд сказал Хью Джекману, что урежет ему гонорар, раз тот так настаивает на жестких сценах, из-за которых фильм получит прокатный рейтинг R, снижающий коммерческий потенциал картины. Считалось, что успех комикса «Дэдпул», снабженного тем же рейтингом, убедил Мэнголда и студию 20th Century Fox рискнуть, но один из продюсеров фильма опроверг этот слух, заявив, что все было сделано так, как изначально и планировалось.
Укорененность в мифе не мешает «Логану» быть самым приземленным, человечным и, если угодно, реалистичным из фильмов фантастической вселенной «Людей Икс». По меркам супергеройского жанра в нем минимум спецэффектов (и, к счастью, наконец-то нет опостылевшего 3D). Разве что когда напрягает мозги старый Ксавьер, изображение начинает то плыть, то трястись, все люди в кадре столбенеют и только Логан с выражением адского страдания на лице продирается сквозь сгустившийся медленный воздух, расчищая когтями путь.
Никогда прежде работа этих когтей не была показана так подробно: кровавого мяса в «Логане» без малого как в «Игре престолов», все виды повреждений, какие могут нанести человеческой плоти тройные длинные лезвия, явлены крупным планом. Такое в супергеройских фильмах, рассчитанных на детей, тоже не принято. Поэтому в нашем прокате «Логан» снабжен возрастным ограничением «18+», а в Америке – рейтингом R (дети до 17 только со взрослыми): до него литера R сопровождала названия всего четырех кинокомиксов про супергероев – трех «Блейдов» и «Дэдпула».
Но «Логан» – взрослый фильм не только из-за насилия. Он во всех смыслах прощальный. А для поколения, выросшего на «Людях Икс», наверное, и вовсе душераздирающий, как для людей постарше – звучащая в трейлере фильма песня Hurt в исполнении великого Джонни Кэша (о старости, депрессии и сожалениях). Вы там не плачьте в конце, все ведь когда-то кончается.
В прокате со 2 марта