Пушкинский музей готовит грандиозную выставку

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина отметит закрытие исторического здания на реконструкцию грандиозной выставкой. Она откроется в 2020 г. и займет все музейное пространство, освободившееся после переезда экспонатов во временные хранилища и новые экспозиционные помещения. Куратором выставки приглашен один из самых известных и заслуженных европейских культурных деятелей – Жан-Юбер Мартен. На протяжении многих лет он с успехом делает большие выставки, где соединяет произведения искусства разных времен и стран с материалами из этнографических и естественнонаучных музеев.

Мартен считает, что выставка должна вызывать эмоциональный отклик, ее надо «освободить от контекста», от ориентации на историю искусства: «Когда вы приходите на концерт, то слушаете музыку и не думаете, когда она была написана»; так и произведение искусства должно действовать на зрителя само по себе. К тому же, уверен Мартен, его подход точнее отвечает современным представлениям о единстве цивилизации, когда европейская культура перестает доминировать.

У выставки 2020 г. уже есть название – «Древние украли все наши идеи». Парадоксальное высказывание Марка Твена вполне отражает ее содержание – ни один раздел экспозиции не выстроен линейно, хронологически. Они посвящены различным сквозным темам, отраженным в разного рода творчестве (война и битва, вид из окна, внутреннее и внешнее, целое и кадрирование), а также истории музеев вообще и Пушкинского особенно (в память об основателе Иване Цветаеве и в честь нынешнего президента Ирины Антоновой). По словам Марины Лошак, директора ГМИИ им. А. С. Пушкина, пока Мартен представил только план выставки, конкретное наполнение ее экспонатами еще впереди, но прежде будут показаны вещи из местной коллекции.