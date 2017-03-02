В музеях Кремля открыли выставку «Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель»

Кремлевская выставка «Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель» – сама своеобразный реликварий. Она представляет мельчайшую частицу бесценного сокровища – капеллы Сент-Шапель, дивного образца готической архитектуры, святого для истории Франции места, ну и одной из главных исторических достопримечательностей Парижа.

По семи десяткам предметов выставки, собранных из французских музеев и петербургского Эрмитажа, трудно, конечно, представить себе и саму пронизанную в солнечный день волшебным светом святую капеллу, и грандиозные, ставшие легендарными исторические события, с нею связанные. Но фрагменты сент-шапельских витражей, исторические документы, искусные, кружевного рисунка, книжные миниатюры, величественные епископские посохи лиможской эмали, подлинные королевские печати свидетельствуют о реальности воинов-крестоносцев и добродетельного, набожного и деятельного французского короля, канонизированного Римской церковью через три десятилетия после смерти, в самом конце XIII в.

Людовик IX отправлялся воевать за Святую землю и в юности, и в старости, он и умер в крестовом походе – в Тунисе, от чумы. Но драгоценнейшие главные христианские святыни не отвоевал, а выкупил: терновый венец Христа, его божественную кровь, обломки голгофского креста, губку с уксусом, которую поднесли к его губам, и еще многие материальные свидетельства описанных в Евангелиях событий. Некоторые реликвии современный ум явно смущают, например «молоко Богородицы», которое, судя по описи 1279 г., было помещено «в маленькую шкатулку». Для хранения таких чудес и была построена Сент-Шапель – архитектурная драгоценность с волшебной красоты витражами.

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По привезенным на выставку фрагментам трудно судить о впечатлении, производимом целым. Но видно, с каким мастерством и тщательностью были собраны эти стеклянные картины на библейские сюжеты. Витражи были демонтированы во время реставрационных работ в середине XIX в. и с тех пор хранятся в музее.

Нечего делить Координатор выставки Бланш Гринбаум-Сальгас на вопрос «Ведомостей» о том, нет ли во Франции спорных вопросов, касающихся принадлежности религиозных святынь, хранящихся в музеях, ответила, что с 1905 г. нет. После долгих общественных обсуждений, длившихся на протяжении XIX в., был принят закон о разделении Церкви и государства, по которому все церковные здания и имущество передаются государству и муниципалитетам. С тех пор проблем между музеями и церковью нет.

Центральным экспонатом назначен на выставке золотой и хрустальный реликварий святого тернового венца, самая поздняя (1804 г.) вещь на выставке. В кольцеобразной колбе действительно хранилась реликвия, привезенная из Константинополя в Париж в 1239 г. Сам венец остался покоиться в соборе Парижской Богоматери, его на выставку не дали.

А вот в короне-реликварии, датированной 1260–1280 гг., судя по надписям, хранятся части «истинного древа» и шип от венца Божия. Выкупленными реликвиями Людовик Святой с радостью делился, посылал в другие христианские страны, одаривал ими монастыри. Но дело в том, что время, пожары и революция не пощадили ни Сент-Шапель, ни хранящиеся в ней намоленные религиозные сокровища, так что знания о них не тверды. Так и про эту корону, привезенную в Москву из Лувра, точно не известно, служила ли она Людовику Святому или была сделана для хранения святого шипа в доминиканском монастыре в Льеже.

В общем, эта выставка не столько радует глаз, сколько будит воображение и почти священный интерес к истории – христианского мира, Франции, церкви и музеев.

До 4 июня