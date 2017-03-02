«Не только любовь», первая опера Родиона Щедрина, начала вторую жизнь в Мариинском театре

Черный, глянцево бликующий пол – мать сыра земля; три ободранных, голых березовых ствола – затасканный символ родины. Немолчный шум дождя, поливающего землю вопреки указаниям партии и правительства, производится простейшими средствами: это шуршат при малейшем движении черные дождевики, в которые облачены сельчане. Чуть поодаль угрожающе топорщит острые выгнутые зубья заржавелая борона: вот-вот заграбастает, затащит под кляклую, размокшую землю убогий послевоенный уют, закопает запретную мечту председательши колхоза Варвары Васильевны о простом бабьем счастье.

Это уже пятая опера Щедрина, поставленная в Мариинском театре; театр реально превратился в «Дом Щедрина» с легкой руки худрука Валерия Гергиева. Он сам стал за пульт в день премьеры; оркестр, хор и солисты – почти все они выпускники Академии молодых певцов – демонстрировали похвальную слаженность исполнения, искренний энтузиазм и поразительную четкость артикуляции.

Особенно порадовал хор: монотонные прицокивания, заклички, протяжные песни, ярые частушки, сквозь лихость которых просвечивает надрыв и отчаяние нищей, изголодавшейся русской деревни, едва оправившейся после жестокой войны, – все вместе создавало приподнятое настроение, живую атмосферу спектакля, оказавшегося на диво удачным.

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Главная героиня – Екатерина Сергеева – оказалась идеальной Варварой. Ее звонкое и яркое меццо лилось вольно и свободно; бесспорный артистический дар и пластичность позволили естественно проживать роль, создавая характер поистине трагический. На Сергеевой, как на прочном гвозде, держался весь спектакль, созданный режиссером из Ярославля Александром Кузиным (это его первый опыт работы в опере), художниками Александром Орловым и Ириной Чередниковой, оформившими спектакль бюджетно и лаконично, что весьма уместно на сцене Концертного зала Мариинки. На первый план по праву вышла музыка Щедрина: яркая, местами феерически остроумная, в которой совершенно по-шекспировски сосуществуют комическое и трагическое: яростный надрыв и чувственное половодье, отчаянье зрелой женщины и наивное кокетство юной девушки, забивание козла, беспричинные драки и уморительная фальшь духового деревенского оркестра.

Премьера состоялась в 1961 г. в Большом театре, но спектакль был исключен из репертуара после четырех представлений. Нынешняя реинкарнация оперы в Мариинском театре позволяет надеяться на ее долгую и счастливую сценическую жизнь.

Санкт-Петербург