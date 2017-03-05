Мультфильм «Зверопой» играет на популярности смешных животных

Статья опубликована в № 4274 от 06.03.2017 под заголовком: У вас такие перья, у вас рога такие, копыта очень стройные и добрая душа

Все любят смешные видео с животными (хотя и не все в этом признаются). Чемпионы просмотров на YouTube – котята и лисята, еноты и скунсы, обезьяны и попугаи, коалы, вомбаты и кенгуру. Одних только пуделей, пытающихся играть на пианино, там сотни, если не тысячи. А если посадить за пианино гориллу!

Поэтому мультфильм «Зверопой» пытается соединить сразу два популярных формата – телешоу типа «Голос» и ролики со смешными животными. Коала тут – антрепренер на грани банкротства, ради спасения театра задумавший песенный конкурс для любителей. Никто бы не пришел, но старая ящерица-секретарша уронила на клавиатуру стеклянный глаз и по ошибке напечатала призовую сумму с лишними нулями, так что очередь на прослушивание выстроилась на квартал. Притопало всякое зверье, но коала и ящерица выбрали самых смешных. Вернее, самых узнаваемых. Ведь фильмов про музыкальные конкурсы в мире немногим меньше, чем видео с пуделем за пианино.

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И вот аниматоры студии Illumination Entertainment во главе с режиссером Гартом Дженнингсом делают простую и эффективную операцию: меняют дюжего афроамериканца на чувствительную гориллу из гангстерской семьи, многодетную пышку-домохозяйку – на веселую свинью, застенчивую толстуху – на слониху с комплексами, панкушку – на дикобраза с гитарой, а опытного крунера а-ля Фрэнк Синатра – на самодовольную белую мышь. Дальше остается сочинить всем номера и навесить их на нехитрый авантюрный сюжет вокруг фиктивного призового фонда, на который, помимо конкурсантов, зарятся три украинских медведя-громилы, надутых в карты наглым мышонком.

Опять как у людей «Зверопой» стал пятым фильмом, сделанным в 2016 г., действие которого происходит в антропоморфном мире животных. До него на экраны вышли «Кунг-фу панда – 3», «Angry Birds в кино», «В поисках Дори» и «Зверополис». А Мэттью Макконахи за 2016 г. озвучил два анимационных фильма, первым был «Кубо. Легенда о самурае».

Конечно, все это озвучивают большие голливудские звезды (Мэттью Макконахи, Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун и др.), а мы, как обычно, слышим дублеров. Но почти все песни – а в «Зверопое» больше 85 хитов (начиная с 1940-х и вплоть до 2016 г.) – звучат все-таки в оригинале. И только панки-дикобразы неожиданно поют по-русски. Это, во-первых, режет слух, а во-вторых, обидно, потому что нам опять не дали послушать Скарлетт Йоханссон (правда, с фильмом «Она», где голос Йоханссон был вообще главным, получилось еще обиднее).

Анимация в «Зверопое» стандартная, но дело спасают детали – да-да, как в роликах со смешными животными. Вы видели, как пандой моют машину? А овцой? А горилл в масках кроликов не хотите? А свинью в костюме кошки? Ну и отдельный коронный номер, который повторяется в фильме несколько раз, но не надоедает, – квинтет не понимающих по-английски японских красных панд, которые прибегают с магнитофоном и начинают исполнять джей-поп.

А еще в русской озвучке есть фраза «Денег нет, но ты держись», на которой в зале хохочут взрослые, а дети поймут, про что это, когда подрастут.

И еще, конечно, все время вспоминается лучший в мире мультфильм про музыкальный конкурс со смешными животными, текст из которого тоже вполне подходит для описания происходящего в «Зверопое». А если вы споете, а может быть, залаете, а может, замычите, коровы ведь мычат, то вам седло большое, ковер и телевизор в подарок сразу врýчат, а может быть, вруча`т.