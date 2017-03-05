Фестиваль архивного кино в «Белых Столбах» прошел под знаком революции

Статья опубликована в № 4274 от 06.03.2017 под заголовком: Такое свежее, а уже архив

Среди гостей фестиваля «Белые Столбы» в этом году Вадим Абдрашитов и Александр Митта, Владимир Краснопольский и Валерий Усков, их студенческие работы предоставил ВГИК. Среди событий – веселый «Рассказ о говорящей собаке» недооцененного в целом Виктора Титова. Автор шедевра «Здравствуйте, я ваша тетя!» уже в молодости увлекался гротеском, «Собака» снята по рассказу мало что успевшего Михаила Лоскутова – талантливый журналист был арестован в январе 1940 г. и расстрелян в начале войны.

А у Юлия Файта получилась мини-ретроспектива. Помимо курсовой и дипломной работ (сценарист отличного «Трамвая в другие города» – Геннадий Шпаликов, редактором был писатель Юрий Трифонов) показали реставрацию его первого полнометражного фильма. «Мальчик и девочка» с Николаем Бурляевым и восхитительной Наталией Богуновой снят по рассказу Веры Пановой, картина вышла в 1966-м. Она сделана в очаровании французской «новой волной», с «быстрым монтажом» и вполне социальным сюжетом: молодой москвич едет на море и там кружит голову официантке в доме отдыха. В финале она с ребенком, а он не отвечает на письма. Картину Файта признали идеологической ошибкой, в прокат попали считанные копии, лишь недавно фильм показало телевидение.

Композиторы никогда не были героями фестиваля, формально они не герои и сейчас, но что ни фильм в «Белых Столбах», то с первоклассными именами. Борис Чайковский написал музыку к «Мальчику и девочке», Сергей Слонимский – к ленте о Василии Шульгине «Перед судом истории» (поначалу называлась «Дни»), Альфред Шнитке – к «Шестому июля», а Борис Тищенко – к картине «На одной планете», единственной, где Смоктуновский сыграл Ленина, изобразив его на грани нервного срыва, то заторможенным, то подозрительно возбужденным. В титрах двух вгиковских короткометражек 50-х стоит имя Александра Локшина.

Экран и сцена На фестивале много фильмов об искусстве, от «Рукописей Пушкина» (1937), где мелькает великий филолог Цявловский, до редких съемок театральных звезд, вроде Москвина и Яхонтова. Показывают и документальный фильм Семена Ароновича «Сегодня – премьера» (1965) – о репетициях Георгия Товстоногова в БДТ «Трех сестер» с молодыми Копеляном, Лавровым, Басилашвили, Шарко, Дорониной и Поповой.

А музыка Шостаковича прозвучала в фильме о самом Шостаковиче – картину Альберта Гендельштейна «Дмитрий Шостакович. Эскизы к портрету композитора» сперва обласкали наградами, затем изъяли из проката. Многие участники съемок эмигрировали – Ростропович с Вишневской, дирижер Кирилл Кондрашин, сын самого композитора Максим.

Сквозной на фестивале стала тема революции, помимо советских лент о 1917-м в программе ироничные западные картины – посвященный мексиканскому бандиту-герою Панчо Вилья «Вива, Вилья!» Джека Коуэя и Говарда Хоукса с запоминающимся Уоллисом Бири. Неожиданным для Луи Маля выглядит музыкально-пародийный фильм «Вива, Мария!» (1965) с Брижит Бардо и Жанной Моро в ролях певиц бродячего цирка, поющих о Париже в вымышленной стране Сан-Мигель. После случайного стриптиза на сцене (бывает в жизни и такое) те проснулись национальными героями. В итоге они устраивают революцию, но не готовы делить ее плоды, уезжая в Европу, где поют теперь о Сан-Мигеле.

Среди вновь открытых звезд – американский режиссер Ирвин Уиллат (1890–1976), мастер остросюжетных фильмов, которые смотрятся на одном дыхании. Здесь шпионские страсти и подводные лодки («Фальшивые лица»), влечение честного моряка к невесте мафиози («В трех милях от берега»), жутковатый «За дверью», приведший в ужас многих. Бывший таксидермист, а ныне капитан Крюг (Хобарт Босворт) мстит за свою жену командиру вражеской подлодки, который отдал плененную женщину на утехи команде. Месть сурова, Крюг снимает с живого врага кожу (показано эффектно, но намеком).

Ретроспектива Уиллата в Белых Столбах, как и последующая в «Иллюзионе», – первая в мире; отношения режиссера с Голливудом безнадежно испортились после того, как его жена, танцовщица Билли Дав, ушла к Говарду Хьюзу, предложившему за контракт на съемки более $300 000 с условием, что та «избавит себя от всех супружеских обязательств и условностей». Деньги достались Уиллату, коллеги решили, что он продал жену, буквально как герой его фильма «Зов сирены», также попавшего в афишу.

В кинотеатре «Иллюзион» (Москва) с 6 по 12 марта