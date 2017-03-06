Люкс

Stella McCartney выпустила первую мужскую коллекцию

Она посвящена отцу дизайнера марки Полу Маккартни и The Beatles
С весны 2017 г. Stella McCartney выпускает мужскую одежду и аксессуары
С весны 2017 г. Stella McCartney выпускает мужскую одежду и аксессуары
Stella McCartney

Начиная с сезона весна-лето 2017 Stella McCartney будет выпускать мужскую одежду и аксессуары. Коллекция включит одежду в неформальном стиле: верхнюю одежду (дождевики, плащи, бомберы), костюмы с двубортными или однобортными пиджаками сложного кроя, рубашки, трикотаж oversize, комбинезоны, футболки, спортивную обувь. В линии аксессуаров будут представлены дорожные сумки, солнцезащитные очки, носки, шарфы. В России коллекция появится только в московском ЦУМе. Ориентировочные цены: 14 600 руб. за футболку, 33 300 руб. - джемпер из шерсти, 64 150 руб. - джинсовая куртка.

Дебютную коллекцию дизайнер марки Стелла Маккартни посвятила своему отцу Полу Маккартни и группе The Beatles. Как и женская одежда марки, мужская изготовлена из эко-материалов: органического хлопка, шерсти, денима, а также переработанных кашемира и шерсти (восстановленных из бывшей в употреблении одежды).

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Модели из первой мужской коллекции Stella McCartney
Stella McCartney
Модели из первой мужской коллекции Stella McCartney
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Stella McCartney
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