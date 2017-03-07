Новым лидером американского и международного проката стал «Логан»

Прощальный выход человека со стальными когтями оправдал риски, на которые пошли продюсеры, режиссер Джеймс Мэнголд и звезда фильма Хью Джекман, сделав «Логана» самой мрачной и кровавой серией «Людей Икс» и выпустив в максимально широкий для картины с рейтингом R прокат (4071 экран). Стартовый результат не стал рекордным для фильмов этой категории (лидерство удержал «Дэдпул»), но он пока что лучший в 2017 г. в Северной Америке: $85,3 млн показали, что Росомаха – все еще сильный боец. $10,1 млн он собрал в кинотеатрах формата IMAX – для фильмов с рейтингом R это самое высокое мартовское достижение на гигантских экранах.

В международном прокате «Логан» заработал впечатляющие $152 млн на 81 территории. Абсолютным лидером стал Китай ($46,3 млн). За ним с большим отрывом следуют Великобритания ($11,4 млн), Южная Корея ($8,2 млн), Бразилия ($8,17 млн) и Россия ($7,1 млн). Международный результат «Логана» – третий за всю историю компании Twentieth Century Fox: лучше стартовали только «Люди Икс. Дни прошедшего будущего» ($172 млн) и «Аватар» ($164 млн). Финал трилогии о Росомахе обошел такие хиты, как «Звездные войны: эпизод III – месть ситхов» ($145 млн) и «Ледниковый период: эра динозавров» ($151 млн).

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Второй дебютант недели – мистическая драма «Хижина»: третье место в таблице, $16,1 млн за уикенд и одобрительная А по зрительской шкале CinemaScore – фэнтези христианской тематики все еще пользуются успехом. Скептичны только критики, закидавшие мистическое откровение гнилыми помидорами (рейтинг Rotten Tomatoes – 15%).

На пятом месте начала прокат «Матрица времени» – очередной «День сурка» в жанре триллера: $4,9 млн с 2346 экранов и 68% критического одобрения на Rotten Tomatoes. Но вообще-то сердца критиков отданы Росомахе – его любят 93% рецензентов.

По материалам boxofficemojo.com