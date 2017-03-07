AccorHotels создает совместное предприятие с Rixos Hotels

Это еще один шаг французского оператора к усилению в секторе люксовых отелей и курортов

Французский гостиничный оператор AccorHotels создает совместное предприятие с турецкой сетью Rixos Hotels с распределением долей 50/50. В рамках сделки AccorHotels интегрирует в свою сеть 15 курортных отелей Rixos в Турции, ОАЭ, Египте и Европе, в том числе Mrya Resort & Spa в Крыму и Rixos Krasnaya Polyana в Сочи. Также AccorHotels возьмет в управление с последующим ребрендингом пять гостиниц, расположенных в центрах крупных городов. Отели Rixos в Грузии, Азербайджане и Казахстане в сделку не входят. Позже AccorHotels также перейдут три строящихся отеля Rixos в Дубае, Абу-Даби и на Мальдивах. Сумма сделки пока не разглашается.

Исторически AccorHotels развивалась как сеть городских отелей, преимущественно среднего ценового сегмента. Курортные отели - не специализация AccorHotels, рассказывал в интервью «Ведомостям» региональный директор AccorHotels в России, на Украине, в Грузии и СНГ Алексис Деларофф. Но в 2015 г. гендиректор AccorHotels Себастьян Базен обозначил для группы цель стать лидером в сегменте отелей и курортов класса «люкс». В 2016 г. AccorHotels купила сеть FRHI, управляющую люксовыми отелями и курортами под брендами Fairmont, Raffles и Swissotel, сумма сделки составила $3,2 млрд.

«Это партнерство дает нам множество преимуществ, позволяя нам стать ведущим курортным оператором на растущем рынке, – прокомментировал сделку с Rixos Hotels Себастьян Базен. – Кроме того, мы делаем еще один шаг к цели – стать лучшим провайдером мультиуслуг, взяв под управление отели, расположенные в основных центрах развлечений». Rixos – инвестор крупнейшего парка развлечений в Турции «Земля легенд», который открылся в Анталье в июле 2016 г. СП AccorHotels и Rixos возьмет на себя управление отелем, расположенным на территории этого парка.

По словам основателя и председателя совета директоров Rixos Феттаха Таминдже, клиенты Rixos получат дополнительные преимущества, став участниками программы Le Club AccorHotels, насчитывающей более 100 млн участников. Сеть AccorHotels насчитывает около 4000 отелей в 95 странах под 20 брендами, в том числе Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure, ibis.