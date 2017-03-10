Музей «Гараж» открыл весеннюю серию выставок

Музей современного искусства «Гараж» открыл весеннюю серию выставок. Центральной – самой большой и потребовавшей максимальных усилий организаторов – стала Триеннале российского современного искусства. Она представляет работы шести десятков художников, отобранных группой кураторов после исследования ситуации с современным искусством в четырех десятках городов страны. Выставка получилась интересной, зрелищной, но сделали ее такой прежде всего работы московских и петербургских художников, а также тех, кто столичной публике уже известен по галерейным показам и конкурсам Государственного центра современного искусства (ГЦСИ).

С таким мнением, а скорее впечатлением, не согласна одна из кураторов триеннале Саша Обухова. Она обращает внимание, что в Новосибирске, Омске или Краснодаре никаких отделений ГЦСИ нет, а работы художников из этих городов в «Гараже» присутствуют. Так-то оно так, но зрительский взгляд сразу выхватывает вещи давно знакомых художников, потому что они лучшие.

Еще открылись Одновременно в «Гараже» показали инсталляцию Ирины Кориной «Хвост виляет кометой» и выставку «По направлению к источнику» по материалам музейного архива. За стенами «Гаража» можно увидеть работу Уго Рондиноне «Твой возраст и мой возраст и возраст радуги» со стометровой стеной детских рисунков.

Например, останавливается на «Золотом автопортрете» Анатолия Осмоловского – даже не ироническом, а издевательском (над собой) памятнике (себе) в московско-церетелиевском духе. Он стоит рядом с монитором, демонстрирующим ранние отчаянные акции Осмоловского. Или, второй пример, невозможно не увидеть сложносочиненную, капризно прихотливую, умственную работу Павла Пепперштейна («главного харизматика и локомотива актуального художественного процесса», как его представляет путеводитель по выставке), пародирующую Пикассо.

Международную, можно сказать, звезду Пепперштейна показывают в директории (так возвышенно именуются разделы выставки) «Авторские мифологии», а могли бы в – «Мастер-фигуре», где собраны художники влиятельные, демонстрирующие «примеры успешной карьеры в пределах страны». Открытием для столичного зрителя современного искусства здесь можно считать только Ильгиза Хасанова из Казани с эффектной инсталляцией «Красное». Он зрелый художник с серьезной биографией, и таких на выставке достаточно.

Николай Панафидин из Челябинска, автор световых и кинетических объектов, и краснодарец Михаил Смаглюк, собиратель изощренно иронических вещей, также относятся к старшему поколению, а послужной список Ольги Субботиной и Михаила Павлюкевича из Перми, показавших красивую и умную большую работу «Спасительная пустота», полон московскими и зарубежными показами.

Зато много молодых и не столичных художников в разделе «Верность месту», где Кирилл Гаршин из Воронежа показывает нежную и вполне традиционную модернистскую живопись, а Сергей Потеряев из Екатеринбурга тоже вполне традиционно работает с фотографией.

В разделе – простите, директории – «Искусство действия» собраны исключительно московские и петербургские художники, в основном известные феминистки. Хотя главный герой не только этой части выставки, но и всего отечественного акционизма – Артем Лоскутов с фотографиями организованных им «монстраций», первомайских выходов веселых людей с дурацкими, неполитическими лозунгами. Один из них – «Это вам не Москва» – кураторы даже хотели сделать названием выставки. Что явно бы не соответствовало ее содержанию – столичных или ставших такими художников на гаражной Триеннале российского современного искусства визуально подавляющее большинство. И тех, кто отлично вписался в московскую художественную жизнь, как краснодарская группировка ЗИП.

Максим Стулов / Ведомости 1/17 Максим Стулов / Ведомости 2/17 Максим Стулов / Ведомости 3/17 Максим Стулов / Ведомости 4/17 Максим Стулов / Ведомости 5/17 Максим Стулов / Ведомости 6/17 Максим Стулов / Ведомости 7/17 Максим Стулов / Ведомости 8/17 Максим Стулов / Ведомости 9/17 Максим Стулов / Ведомости 10/17 Максим Стулов / Ведомости 11/17 Максим Стулов / Ведомости 12/17 Максим Стулов / Ведомости 13/17 Максим Стулов / Ведомости 14/17 Максим Стулов / Ведомости 15/17 Максим Стулов / Ведомости 16/17 Максим Стулов / Ведомости 17/17

Ее участники показали в директории «Общий язык» очень смешную работу, представляющую разные художественные «школы». Например, «школа коллективных действий и дискуссий» предлагает «сесть за квадратный стол и обсудить все волнующие вопросы и проблемы искусства, политики, общества, культуры, науки и проч.». Лидер группы «Коллективные действия» Андрей Монастырский представлен на этой же выставке как «мастер-фигура». Пародия, насмешка над старшими и главными – лучшая форма преемственности.

Отечественное современное искусство предстало на гаражной триеннале как поколенческое и территориальное единство художников. Замечательно, конечно, что в его поиске сотрудники музея объехали всю страну и хорошо теперь представляют ситуацию во многих городах. Она совсем не идеальная, и, по словам Саши Обуховой, во многих местах художественную политику диктуют традиционалисты, владеющие по наследству от советских союзов художников выставочными площадками. Но и для тех, кто работает в новых эстетиках и практиках, с новыми технологиями, открыты разные пути – было бы желание и энергия. А поддержка найдется, теперь и от «Гаража».

До 14 мая