Досуг
Статья опубликована в № 4277 от 10.03.2017 под заголовком: С белого листа

В Камерном театре Покровского поставили «Милосердие Тита» Моцарта

Дирижер Игнат Солженицын вывел труппу на новый уровень
Милосердный Тит готов простить даже изменника
Милосердный Тит готов простить даже изменника
Владимир Майоров

Оперный театр на Никольской улице, которым руководит выдающийся дирижер Геннадий Рождественский, в последние годы привлекал к себе внимание необычным репертуаром, однако не всегда радовал совершенством его музыкального воплощения. Новая работа – признак серьезного качественного скачка.

Рождественский пригласил к работе над постановкой «Милосердия Тита» дирижера Игната Солженицына, который привез с собой заокеанский стиль исполнения Моцарта – не склонный к догмам аутентистов, однако покоящийся на добродетелях стройности и точности. С первых же тактов увертюры оркестр заиграл так, словно его подменили – энергично, уверенно, а вместе с тем сбалансированно и прозрачно. Хор, по обыкновению состоящий из солистов театра, звучал не как набор солистов, а именно как хор (хормейстер – Алексей Верещагин), полнозвучно, едино и легко, впечатляя не столько громогласием, сколько мягкой краской.

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Соревнование по сотрясению воздуха, нередкое на спектаклях театра, среди солистов на сей раз не проводилось. И хотя в дальнобойных качествах голосов усомниться не пришлось, вокальные работы оставили впечатление прежде всего поиском гармонии. Многое, хотя и далеко не все, удалось тенору Сергею Годину и сопрано Анне Бауман в сложных партиях милосердного Тита и фуриозной Вителлии. Легкое сопрано Екатерины Ферзбы подошло искренней Сервилии, чуть высоковата пришлась партия взволнованного Анния альту Ульяны Разумной, достойно спел верного Публия баритон Кирилл Филин. А лучше всех оказалась Мария Патрушева, чей альт прекрасно передал эмоциональное богатство и непростую палитру нюансов партии мятущегося Секста.

Такого Моцарта в Камерной опере Покровского еще не было. Игнату Солженицыну и его музыкантам удалось воплотить архитектонику, высокий строй чувств и актуальную старомодность одной из последних моцартовских партитур.

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За месяц до премьеры оперы, в которой выведен идеальный правитель, властью Рождественского из театра был уволен его главный режиссер Михаил Кисляров, чье решение не совпало с видением дирижера-постановщика. Эпоху Кислярова хочется запомнить с благодарностью. Каким будет новый постановочный эталон театра? На этот вопрос «Милосердие Тита» ответа не дает. Спектакль довел до премьеры режиссер Игорь Ушаков, чьи профессионально разведенные мизансцены не выразили ничего авторского – и это несомненное благо. Центр тяжести тем самым переместился на сценографию и особенно костюмы Теодора Тэжика, решившего спектакль в тотально белой гамме – как если бы Моцарт всю оперу написал в до мажоре. Белизной отливал даже орнамент, пущенный вокруг слегка фриковатой стрижки императора. Возможно, художник намекнул нам, что премьера «Милосердия Тита» – белый лист, с которого театр захочет заново начать историю.

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