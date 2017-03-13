Новый фильм о старом Кинг-Конге получился антивоенным

Режиссер Джордан Вот-Робертс постеснялся, а мог бы озвучить вагнеровским «Полетом валькирий» первую встречу гигантской обезьяны с вертолетами. Потому что «Остров черепа» откровенно намекает на другую встречу – «Кинг-Конга» (или скорее «Парка юрского периода») с «Апокалипсисом сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы. Герои летят на затерянный клочок земли прямиком из Вьетнама, прихватив с собой напалм; за кадром – настоящий парад рок-хитов 1970-х.

Полковник Пакард (Сэмюэль Л. Джексон) не хочет домой, ему не нравится, что война закончилась. Когда полковник впервые встречается с Конгом глазами, нельзя не заметить их сходства, ведь это счастье – найти врага, а повод для драки найдется. Конг убил моих людей, и плевать, что он дома, а мы сами сюда прилетели.

До новых встреч Образ Конга соединяет классического Кинг-Конга и его японскую версию 1960-х. По размерам и силе новый герой может сравниться с Годзиллой – а фильмы про Годзиллу теперь снимает та же компания Legendary. Так что встреча монстров неизбежна – и уже запланирована на 2010 г.

Дело в том, что безумный ученый (Джон Гудман) придумал теорию подземных дыр, в которых живут чудовища, а когда американский спутник обнаружил в Тихом океане неизведанный остров, убедил кого-то из сената снарядить туда экспедицию, а то русские придут к чудовищам первыми (и, видимо, установят социализм).

Но есть в отряде и партия мира в составе журналистки (Бри Ларсон), опытного британского следопыта (Том Хиддлстон) и натурализовавшегося на острове пилота (Джон Си Райли), чей самолет упал сюда в конце Второй мировой. Увидев родные американские лица, он первым делом интересуется, кто победил в войне, на что вновь прибывшие переспрашивают: в какой? В отличие от полковника Пакарда пилот хочет домой. Хотя и привязался к тихим аборигенам, которые отгородились от чудовищ стеной и живут под защитой Конга, почитая его божеством. А теперь давайте их соберем и сфотографируем.

Если вам кажется, что персонажей уже слишком много, не огорчайтесь, некоторые быстро пойдут на закуску. Но к кому-то все-таки успеваешь привязаться. Причем не к номинально главным героям, у которых вместо характера резюме, а к сопровождающим. Мне, например, симпатичен персонаж Ши Уигхема, флегматичный ветеран, который предпочитает американской винтовке отбитый в бою «калашников», не очень-то рвется домой, но довольно равнодушен к чудовищам. Пока другие стоят, открыв от изумления рот, среди обломков вертолета и окровавленных тел, он спокойно уминает банку консервов: мало ли какого размера бывают обезьяны, а голод – не тетка. Тут вспоминается платоновское: «Фома Пухов не одарен чувствительностью, он на гробе жены вареную колбасу резал, проголодавшись вследствие отсутствия хозяйки».

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Зато чувствительностью одарен Конг: как увидит девушку, так глаза добреют. Но это традиция жанра, хотя и соблюденная на этот раз больше формально, без привычного мелодраматизма классического «Кинг-Конга» и ремейка Питера Джексона. В «Острове черепа» важнее отношения партий войны и мира. Ну и, конечно, бои людей с чудовищами и чудовищ между собой, потому что ради них мы и смотрим такое кино. А вы читаете эту рецензию лишь затем, чтобы узнать, хорошие ли в фильме спецэффекты. Потому что кто кого сборет, и так понятно. Хотя когда Конг начал драться с Большим, а кругом же люди, я честно переживал за наших, за конговцев. То есть спецэффекты – хорошие. И песни какие надо. Разве что Вагнера не хватает.