Галерея «Наши художники» показывает фрагменты коллекции Екатерины Гельцер

Собрание русской живописи орденоносной балерины Екатерины Гельцер считалось в советские времена чуть ли не первым среди московских, но точного и системного описания его не сохранилось. После смерти владелицы вещи частью (небольшой, но ценной) передали в Третьяковскую галерею, а большую часть постепенно распродали.

Выставка «Гельцер. Коллекция» в галерее «Наши художники» представляет четыре десятка работ, висевших когда-то на стенах большой квартиры в доме титулованных артистов в Брюсовом переулке, где и жила прима Большого театра. Выставки, посвященные коллекционерам, сейчас в моде, а для галереи «Наши художники» жанр этот любимый, так что благодаря исследованиям ее сотрудников удалось хотя бы частично реконструировать легендарное собрание и представить его хозяйку не в качестве выдающейся танцовщицы, но любителя, ценителя и владелицы прекрасных образцов русской живописи.

Вкус, судя по выставке и каталогу (где воспроизведено вдвое больше работ, чем показано в галерее), у Екатерины Гельцер был очень женским, можно сказать лирическим. Она любила пейзажи, прежде всего Левитана, и на выставке таковые есть, хотя не ими она интересна. Внимание Гельцер привлекали сюжеты, связанные с театром, и работы для него. Эскизов к постановкам на выставке много, прежде всего Константина Коровина. Он работал художником в Большом театре до и после революции, с Гельцер дружил и, наверное, дарил ей какие-то свои вещи. Еще одна театральная тема выставки и собрания – портреты. Все женские, актерские, очаровательные.

Евгений Разумный / Ведомости 1/13 Евгений Разумный / Ведомости 2/13 Евгений Разумный / Ведомости 3/13 Евгений Разумный / Ведомости 4/13 Евгений Разумный / Ведомости 5/13 Евгений Разумный / Ведомости 6/13 Евгений Разумный / Ведомости 7/13 Евгений Разумный / Ведомости 8/13 Евгений Разумный / Ведомости 9/13 Евгений Разумный / Ведомости 10/13 Евгений Разумный / Ведомости 11/13 Евгений Разумный / Ведомости 12/13 Евгений Разумный / Ведомости 13/13

Украшение выставки – большая акварель Михаила Врубеля «Гензель и Гретель» – двойной портрет печальных и усталых Татьяны Любатович и Забелы-Врубель в костюмах и гриме главных героев оперы Энгельберта Гумпердинка, поставленной в опере Саввы Мамонтова. Здесь они уже вышли из роли сказочных детей и совсем не так лучезарны, как в двух других картинах Врубеля с тем же названием. Легок и артистичен и эскизный, импрессионистский портрет Любатович, написанный Коровиным. Пленительна Ольга Спесивцева на нежнейшем графическом портрете Савелия Сорина. В общем, выставка получилась прежде всего чувствительная, ну и познавательная конечно.

До 27 апреля