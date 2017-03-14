Новым лидером проката стал приключенческий фильм «Конг: Остров черепа»

В Северной Америке новый фильм про гигантскую обезьяну собрал за первый уикенд $61 млн, принеся компании Warner Bros. и Legendary по $15 865 с каждого из 3846 экранов. На домашнем ринге Конг серьезно уступает другому монстру Legendary – в 2014 г. «Годзилла» Гарета Эдвардса стартовал с $93,1 млн. Зато в международном прокате (где суммарные сборы составили $81,6 млн) гигантская обезьяна уверенно теснит радиоактивного ящера. Британский старт «Конга» принес $7,6 млн (на 17% больше, чем в свое время «Годзилла»), южнокорейский – $7,3 млн (здесь «Годзилла» проигрывает нокаутом – его сборы были ниже на 90%). Тройку замыкает Россия с $6 млн (на 16% больше, чем у «Годзиллы»). И лишь в Мексике чудовища выступили на равных – $5,6 млн. Возвращаясь в США, отметим, что премьерная аудитория выставила монстрам одинаковые отметки В+ по шкале CinemaScore, но молодежь (до 25 лет) оказалась щедрее: в этой группе «Конг» получил А. Тепло приняла «Конга» и критика – агрегатор Rotten Tomatoes насчитал 79% положительных рецензий.

Американские сборы спустившегося на вторую строчку «Логана» достигли $150 млн – еще немного и он обгонит «Лего-Бэтмена» и станет самым кассовым фильмом 2017 г. в национальном прокате. А в международном он и так номер один: сборы с 79 рынков сейчас составляют $285,6 млн, а с учетом американского – $438,3 млн. Таким образом, «Логан» стал не только последним, но и самым успешным из всех трех сольных выходов Росомахи.

По материалам boxofficemojo.com