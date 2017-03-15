«Т2: Трэйнспоттинг» Дэнни Бойла построен на ностальгии ко кинохиту 1996 года

Хочется сказать «все это очень печально» и поставить точку. Марк Рентон (Юэн Макгрегор) выбрал жизнь, но она не удалась. Двадцать лет назад в финале первого «Трэйнспоттинга» он уходил в светлую даль с сумкой денег, стыренной у спящих друзей – Больного (Джонни Ли Миллер), Бегби (Роберт Карлайл) и Кочерыжки (Юэн Бремнер). Он хотел слезть с иглы и получить все, что есть у нормальных людей: дом, жену, костюм и большой телевизор. Теперь заматеревший герой Макгрегора после развода приезжает из Амстердама в родной Эдинбург, и это похоже на встречу одноклассников. С поправкой на то, что на нее пришли одни второгодники, которых жизнь не научила ничему.

Герои боевиков возвращаются, чтобы, кряхтя, надрать задницу оборзевшим малолеткам – это тоже печальное, но все-таки объяснимое явление. Герои фильма о наркоманах возвращаются лишь для того, чтобы доказать, что им лучше было умереть молодыми.

«Трэйнспоттинг» по роману Ирвина Уэлша стал хитом видеопроката и путевкой в Голливуд для британца Дэнни Бойла, чей визуально броский и монтажно прыткий стиль прекрасно вписался в мейнстрим и в 2009 г. принес режиссеру «Оскара» за «Миллионера из трущоб». «Т2» основан на другом романе Уэлша – «Порно» (2002), но это чистая формальность. Перед нами, конечно, сюжет «героинщики 20 лет спустя», пусть в фильме и есть сцена со страпоном и история с попыткой реновации непопулярного паба в бордель, которую предпринимают Больной, пересевший с героина на кокаин, и его молодая подружка – болгарская проститутка Вероника (Анжела Недялкова). При поддержке вернувшегося Рентона и Кочерыжки, который изменился меньше всех и по-прежнему торчит.

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Сегодня старый «Трэйнспоттинг» кажется идеальным мифом о лихих 90-х: весело, страшно и очень много дерьма. «Т2» – откровенный сеанс ностальгии, на котором нам предлагают вспомнить ударные шутки первой серии. Например, «худший сортир Шотландии», в котором герой Макгрегора нырял в унитаз за таблетками. Теперь Дэнни Бойл сажает в соседние кабинки того же туалета (ставшего чуть почище) Рентона и Бегби, который сбежал из тюрьмы и больше всего хочет найти и убить бывшего приятеля, укравшего их общие деньги. И вот они сидят через перегородку, таблетки роняет уже Бегби – и это виагра, которая сработает не тогда и не там, где надо. Как и сам «Трэйнспоттинг-2».

Слишком лично Актер Роберт Карлайл, прочтя сценарий «Т2», сказал, что люди могут принять фильм слишком близко к сердцу. И задуматься о себе. Типа: «Блин, что я-то сделал со своей жизнью». Сам Карлайл настолько сжился со своим героем Бегби, что на время съемок сбежал из семьи.

Действие постоянно вязнет во флешбэках, призванных не столько напомнить ровесникам героев о том, что было в фильме 1996 г., сколько коротко пересказать его содержание новым зрителям, не понимающим, кто все эти шотландские лохи и почему мы должны на них смотреть. Характерный эпизод – разговор юной Вероники с Рентоном, которому приходится многословно объяснять, почему он произносит слоган «Выбери жизнь» с таким сарказмом.

Такие же напоминалки – фирменные визуальные приемы Дэнни Бойла: надписи поверх картинки, анимация, стоп-кадры (иногда точь-в-точь повторяющие первый фильм). И, конечно, саундтрек, который опять можно продавать отдельно.

И хотя в «Т2» есть вдохновляющий сюжет о том, как из нелепого Кочерыжки получился Ирвин Уэлш, а значит, все было не зря, хочется поскорее сбежать с этой встречи второгодников, на которой с самого начала очевидно, что собравшимся придется наступить в то же дерьмо повторно.