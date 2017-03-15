Вечер балетных дебютов «Точка пересечения» нашел четверых

Удачно найденная в прошлом году форма «Точки пересечения» не изменилась: театр в лице руководителя программы Андрея Уварова выбрал четверку молодых постановщиков, ограничив их 20 минутами времени и семеркой исполнителей. Дальнейшая разработка темы, идеи, языка, музыкального сопровождения осталась за самими хореографами. Все они представляют поколение 30-летних – подающих надежды учеников, решающих каждый свои лабораторные задачи.

Немец Дастин Кляйн, танцевавший в Баварском балете, где работали Килиан и Форсайт, явно вдохновляется лексикой первого и композиционной красотой второго. Сложно устроенный спектакль X2 запоминается выстроенной по периметру сцены чредой дуэтов, в которых одна и та же партнерша (Жанна Губанова) повторяет с небольшими изменениями одни и те же поддержки, перетекая от одного партнера к другому, а потом к третьему, в то время как действие организовывает еще одна женщина (Полина Заярная) – то ли жрица, то ли судьба.

Несколько лет назад уехавший в Европу из Театра Станиславского и Немировича-Данченко Дмитрий Хамзин попытался соединить свое прошлое и настоящее в постановке «Железный занавес». В него он постарался втиснуть историю борьбы с внутренней несвободой, соорудив балет, как салат оливье, из видеокадров, дуэтов ведущих солистов – Оксаны Кардаш и Алексея Любимова, Валерии Мухановой и Дмитрия Соболевского, залихватского соло Ивана Михалева на музыку «Русской» из «Лебединого озера», а также Рахманинова, Кюи, Скрябина и Свиридова, шапки-ушанки с военной кокардой, военных френчей, рубашек «под Гжель» и движений под Килиана и Дуато.

М. Логвинов 1/2 М. Логвинов 2/2

Контрастом «Железному занавесу» оказалось «Дежавю» албанца Эно Печи – до монотонности выдержанное в строго неоклассическом стиле и провоцирующее с каждым новым дуэтом сомневаться, реальность это или видимость, отношения это или фантазия, воспоминания или проекция будущего.

Рядом с правоверными неоклассиками особенно театрально смотрелся Эяль Дадон, представляющий знаменитый израильский современный танец. Приемы в его сложно переводимом «same SAME» (его назвали «То, да не то») не новы: Дадон выпускает на сцену закутанных, как куколки, танцовщиков, разоблачает их до исподнего, с колосников сбрасывает белокурые парики и позволяет каждому выйти из своей зоны комфорта. Благодаря ему солисты Театра Станиславского (и тут лидирует Денис Дмитриев) сбрасывают имидж томных и сонных классиков – в эксцентрике они оказываются смелы и оригинальны. Жаль, что такими обаятельными и полными жизни мы их видим раз в сезон на «Точке пересечения».