Три весенние выставки «Гаража» остаются в тени Триеннале российского современного искусства

По традиции и по весне «Гараж» открыл серию выставок. Впервые – исключительно отечественных художников. Только одна из них, «Твой возраст и мой возраст и возраст радуги» швейцарца Уго Рондиноне, сделана иностранцем, но художники там – российские дети. Стена из 1500 фанерных досок с их рисунками радуги растянулась во всю длину фасада здания музея и пользуется у проходящих мимо неизменным успехом. Яркие, забавные, наивные и трогательные изображения сделаны детьми с различными физическими недугами, живущими в разных городах. Неоновая надпись Our Magic Hour на крыше – вклад самого Рондиноне.

Не менее радостное, по-детски волшебное, умное и совсем не спекулятивное произведение – «Хвост виляет кометой» Ирины Кориной. Одно из лучших (вместе с первым – картиной Эрика Булатова) художнических сочинений, сделанных для атриума «Гаража». Имитация временного сооружения, будто наскоро сварганенного из купленных на строительном рынке дешевых материалов (хотя там вряд ли продавалась клеенка с изображением «гаражной» мозаики), – инсталляция развлекательная. Эта ярмарочная башня-шатер с несколькими лестницами, потайными закутками, пирамидой полиэтиленовых бутылей и пузырьками с запахами словно воссоздает мир старого парка культуры и отдыха, с его милыми детскому сердцу балаганными развлечениями и дешевыми фокусами.

«По направлению к источнику» – самая серьезная выставка весенней серии, и посвящена она архиву отечественного, преимущественно московского, современного искусства, благодаря которому «Гараж» и взял на себя смелость называться музеем. Архив этот, свидетельствующий о все удаляющихся от нас событиях, собирали сами действующие лица московской художественной жизни, когда-то неформальной, а потом вполне статусной. «Гараж» не устает его актуализировать разными способами. На этот раз к превращению архивной выставки в художественную были привлечены пять авторов – четыре художника и литератор. Или так: двое молодых, двое заслуженных и живой классик.

Причем три участника выставки создали на основе архива произведения глубоко личные, можно сказать нарциссические, о самих себе. Работа каждого сопровождается видеообъяснением автора, которое транслируется рядом с работой.

Причем в случае Кирилла Савченкова этим рассказом можно было бы и ограничиться, поскольку его короткие зарисовки на прозрачных стелах рассматривать затруднительно и они скучны. Хотя ставшие архивными тексты Юрия Лейдермана к выставке Вадима Фишкина «Орбита С», случившейся в XL-галерее в 1994 г., заслуживают прочтения как характерные, исторические, смешные и талантливые.

М. Стулов / Ведомости 1/8 М. Стулов / Ведомости 2/8 М. Стулов / Ведомости 3/8 М. Стулов / Ведомости 4/8 М. Стулов / Ведомости 5/8 М. Стулов / Ведомости 6/8 М. Стулов / Ведомости 7/8 М. Стулов / Ведомости 8/8

Очень бережно поступила Ольга Чернышева с письмами художника Льва Снегирева Леониду Талочкину. Она дала возможность прочитать на экранах их фрагменты с рассуждениями о жизни и проиллюстрировала их своими фотографиями из провинциальной жизни. Получилась чисто чернышевская работа – нежная и умная, где чужие письма обретают статус не только мемуарный, но объективного свидетельства, поскольку оно присваивается и художником.

О самом себе рассказывает с экрана Андрей Монастырский, вспоминая свою юность и увлечение астрономией. В сущности, о себе (как известно, любой портрет – автопортрет, хотя бы отчасти) создал произведение и Вячеслав Курицын. Он выставил параллельно фоторепродукции страниц газет – 1910-х гг. с сообщениями о художниках и Ленине и «Сегодня» 1990-х со своими собственными текстами. На каком основании их можно сравнивать, не совсем понятно. Хотя спору нет, страница «Искусство» газеты «Сегодня» являлась выдающимся художественным произведением. К сожалению, мало кто об этом помнит.

Прямее и проще всего поступил с архивом Владимир Логутов – взял из архива черно-белую фотографию с выставки «За абстракционизм» 1992 г., сделанную Авдеем Тер-Оганьяном в «Трехпрудном», и написал на ее основе несколько красочных акварелей. Красивых, совсем не дерзких, продемонстрировав, что все прошло и стало мило.