В Вене показывают фотонаследие композитора Арнольда Шенберга

Старинные фотоаппараты, альбомы с семейными снимками, газетные вырезки и тиражные фотоотпечатки, предназначенные для автографов... Конечно, для истории музыки увлечение Арнольда Шенберга (1874–1951) фотографией – не самая важная страница его жизни. Но с точки зрения культуры это довольно примечательная история – говоря языком нынешнего глянца, в начале столетия фотоаппараты не просто стали модными аксессуарами. Обмен снимками превратился в важный элемент общения, в письмах друзей и учеников Шенберга, например композитора Альбана Берга или художника Оскара Кокошки, есть просьбы о присылке нового портрета, его собственного или сына; к групповым семейным снимкам относились как к чему-то очень важному.

Шенберг много снимал сам, а его, в свою очередь, фотографировал Альбан Берг – на выставке «В фокусе – Арнольд Шенберг» в венском Центре Шенберга показывают несколько берговских шедевров, в том числе групповой портрет на берегу моря, запечатлевший композитора и двух его учеников, Антона Веберна и Эрвина Штейна, в голландском Зандворте. Мужчины стоят спиной к зрителю; можно и не знать, кто в кадре, но в композиции есть какая-то магическая значительность, не требующая подробностей и домысливания.

Шенберг всю жизнь сам занимался выстраиванием своего медийного образа, в том числе и фотографического, не случайно среди тех, кто делал его портреты и ныне представлен в экспозиции, такие звезды, как Ман Рэй и Эдвард Вестон. Создатель додекафонии ценил соседство великих в кадре, среди запечатленных рядом с композитором – Чарли Чаплин и Альберт Эйнштейн, Адольф Лоос и Фриц Крейслер. Но в случае с фотографией можно говорить не только об искусстве самопрезентации, но и о настоящей страсти. Шенберг часто путешествовал с фотоаппаратом, на выставке показывают аналоги камер, с которыми он работал. География поездок раскинулась от Лос-Анджелеса до Петербурга, от Венеции до Нью-Йорка. Выбранные снимки сделаны в дюжине стран на двух континентах, где побывал Шенберг, они датированы 1880–1950-ми гг. и охватывают всю его жизнь.

Всего из хранящегося в Вене фотоархива композитора отобрали около 200 фотографий, это лишь малая часть собрания, насчитывающего около 3500 снимков и больше 1000 негативов. Часть экспонатов лежат в витринах без стекол, их можно взять в руки, полистать домашние альбомы и старые газеты. Конечно, речь о факсимиле, а не оригиналах, но, если забыть о чудесах современного копирования, от вида прикасающихся к раритетам рук можно впасть в шок – к счастью, недолгий.

До 19 марта