В голове героя триллера «Сплит» много лишних людей

Кевин Венделл Крамб – разносторонняя личность. В нем живут 23 человека, даже 24, но последний не совсем человек. Жаль, что нам ни разу не показывают, как все они сидят на стульчиках в одной комнате (как описывает это герой Джеймса Макэвоя) и решают, кому выходить. Собрание анонимных алкоголиков в отдельно взятой голове.

Здравствуйте, меня зовут Деннис, и я маньяк с обсессивно-компульсивным расстройством. Меня бесит непорядок, я застегиваю рубашку на все пуговицы и раскладываю рядами конфеты на столике моего психиатра, от которой вообще-то скрываюсь как нежелательная личность Кевина. На ее сеансах я притворяюсь Барри, модельером-геем, он глуповат, но покладист. И все-таки доктор Флетчер, кажется, что-то подозревает. Я нервничаю, потому что недавно похитил на парковке трех старшеклассниц и запер их в подвале. Нет-нет, прикасаться мне к ним нельзя, но очень хочется, чтобы они для меня потанцевали.

Добрый вечер, я Патриция, у нас с Деннисом много общего, хотя мы и спорим. Я запрещаю ему трогать девочек, но меня тоже бесит, если сэндвич разрезан неровно. Я обожаю каблуки. Домашнее хозяйство, конечно, на мне. Девочки, поспешите, ужин остынет.

Привет, я Хедвиг, мне 9 лет, и я не хочу, чтобы надо мной смеялись. Но Кейси относится ко мне хорошо, в отличие от двух других, блондинки и мулатки, которые меня почему-то боятся. Глупые, вас же не я похитил, а Деннис, я сам его боюсь. И Патрицию, она строгая и может меня наказать. Но я нужен Деннису и Патриции. А мне нравится Кейси, брюнетка, хочу позвать ее к себе в комнату и показать, как я танцую. Может, даже решусь поцеловать, хотя я еще маленький. А иногда мне кажется, что она просто пытается мной манипулировать, чтобы сбежать отсюда. Не выйдет.

Здравствуйте, я Оруэлл и думаю, что я телевизор. Я могу говорить только о геополитике. Вам кажется, что я несу чушь, но вот увидите, меня еще пригласят на Первый канал.

Привет, я Барри, занес вам несколько новых эскизов, но уже ухожу-ухожу, извини, Деннис, конечно, ты главный.

Долгострой Идея экранизировать документальную дилогию Дэниела Киза («Множественные умы Билли Миллигана» и «Вой-ны Миллигана») появилась еще в начале 1990-х. Проектом «Переполненная комната» занимался Джеймс Кэмерон, но не договорился о цене с правообладателями. Потом возможными режиссерами называли Джоэла Шумахера и Дэвида Финчера, а исполнителями главной роли – Мэттью Макконахи, Джонни Деппа, Брэда Питта, Шона Пенна и Джона Кьюсака. В 2014 г. проект было похоронили, но через год «Переполненная комната» вернулась из небытия – теперь с Леонардо Ди Каприо. Тем временем М. Найт Шьямалан придумал для персонажа с множественным расщеплением личности свой сюжет.

Ну и все, остальные для мебели, а ведь это еще 18 человек! Которым совершенно нечего делать. Так нечестно, господин Шьямалан. Интереснее читать про реального Билли Миллигана (1955–2014), очевидно, послужившего прототипом для героя «Сплита». Вот в нем 24 личности были одна занятней другой. Эстет-англичанин, югославский коммунист, артистичный мошенник, лесбиянка, религиозный иудей, дети разного возраста и еще несколько сомнительных типов, в основном криминальных. Про него есть два документальных романа Дэниела Киза, которые пытаются экранизировать с начала 1990-х (пока безуспешно).

А еще можно вспомнить гонконгский фильм «Сумасшедший следователь», где у одного из героев было семь внутренних личностей, и в какой-то момент все они пытались уместиться на заднем сиденье небольшого автомобиля.

Но Джеймс Макэвой и за пятерых отдувается с трудом. В «Сплите» он из последних сил сдает экзамен по актерскому мастерству. Сейчас я выйду из кадра Деннисом, а вернусь Патрицией. А теперь сделаю то же самое, не выходя из кадра. И так двадцать пять раз.

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Между тем в «Сплите» есть и другие метаморфозы. Клаустрофобическое действие в подвале то и дело прерывают воспоминания Кейси (Аня Тэйлор-Джой) о том, как ей было лет пять, отец и дядя взяли ее на охоту и дядя там к ней приставал, предлагая раздеться и поиграть в животных. Так вот, тогда у Кейси были кудряшки, а теперь волосы совершенно прямые. И это не единственное превращение, которое она переживает, пока множественный Кевин пугает девочек грядущим пришествием Зверя. Все-таки М. Найт Шьямалан – не тот сценарист и режиссер, который будет делать одномерный триллер о маньяке и жертве. В конце концов, мы каждый раз ждем, как он выкинет свой фирменный трюк с финальным переворачиванием сюжета с ног на голову.

Вот и теперь. Ждет Кейси, ждет Кевин. И Деннис, и Патриция, и Хедвиг, и Барри. И только Оруэлл выступает как гость вечернего ток-шоу, убаюкивая зрителя знакомым бредом про мировую закулису.

В прокате с 16 марта