В фильме Анны Матисон «После тебя» Сергей Безруков играет бывшую балетную звезду

Герой Сергея Безрукова ненавидит всех: он совершенно конченый, практически умерший персонаж, которому ни до кого нет уже дела. Отчасти он напоминает Кейси Аффлека в «Манчестере у моря» – это тоже история про мертвого человека, которому плевать на любые жизненные обстоятельства. Но если персонаж Аффлека мучается от давней душевной травмы, то герой Сергея Безрукова – артист балета, бывшая звезда Большого театра Алексей Темников – от такой же старой травмы физической. Она случилась двадцать лет назад, но только теперь подошла настоящая боль и невозможность двигаться так, как он привык. В перспективе – если верить врачам – полная неподвижность. Мрак. Для человека балета действительно смерть.

А пока двигаться все-таки можно, бывшая звезда, давно покинувшая столицы, воспитывает юных балерин в родном городе Клине. Причем совершенно беспощадно, как взрослых, как в Большом. Так же резок и жесток он со всеми окружающими – родными, коллегами, журналистами. Про танцовщиков он просто говорит, что все они идиоты. И сам он идиот – в том смысле, что Безруков играет человека, который решительно выламывается из всех существующих рамок. Ему больно – поэтому и других нечего жалеть.

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«После тебя» – тот редкий в последние годы случай, когда с радостью и удивлением вспоминаешь, что Сергей Безруков ведь очень хороший актер. Да, он может играть очень плохо, как в сериале «Есенин» или даже в сериале «Бригада». Но потом он играет Иешуа Га-Ноцри в плохом сериале Владимира Бортко и мгновениями оправдывает там едва ли не весь экранный кошмар.

Мариинские связи Постановка балета «Симфония в трех движениях» снималась практически в документальном режиме во время настоящих репетиций. Анна Матисон – не чужой человек в Мариинском театре: в 2013 г. она сняла документальный фильм «Мариинский театр. Продолжение следует», а в 2014-м дебютировала на мариинской сцене, поставив оперу Римского-Корсакова «Золотой петушок».

Актер – зависимая профессия, и Сергею Безрукову долго не везло. Но фильм «После тебя» снят его женой Анной Матисон, и это внеэкранное обстоятельство, которое, по идее, должно интересовать лишь желтую прессу, кажется, нельзя не упомянуть. И в духе бульварной же прессы высокопарно заметить: может быть, именно по-настоящему влюбленного режиссера Безрукову и не хватало.

Парадокс в том, что характер вымышленного танцовщика Темникова заставляет зрителя относиться к нему все хуже и хуже – разумеется, до определенного момента, когда наше представление о герое должно перевернуться. И судьба его вроде бы тоже. Он узнает о существовании взрослой дочери и получает возможность реализовать в Мариинском театре давнюю мечту – поставить «Симфонию в трех движениях» Стравинского.

Хореографию специально для фильма сделал Раду Поклитару (композиция даже была включена в репертуар Мариинки). И, может быть, главное – Безруков танцует в фильме сам. Словно бы повторяя, дублируя невероятное усилие своего героя. И как бы мы ни относились к драматическому актеру Сергею Безрукову и его карьере, не оценить это усилие и этот риск невозможно.